Над Житомирщиною 25 серпня зіткнулися два військові літаки, внаслідок чого загинули троє льотчиків, зокрема відомий пілот з позивним "Джус".

За даними "Української правди", ввечері в пятницю у Житомирському районі зіткнулися навчальні літаки Л-39.

Інформацію про загибель "Джуса" підтвердили у соцмережах волонтерка Меланія Подоляк і його друг Павло Поцелуєв.

Наше знайомство не було довгим, проте я вдячний тобі за важливі життєві уроки та драйв, який обов'язково залишиться в Повітряних Силах та стане рушієм важливих змін вже для нового покоління пілотів. Вічна пам'ять, Callsign Juice. Тепер ти буквально триматимеш наше небо.

У командуванні Повітряних сил ЗСУ заявили, що розпочали розслідування офіційний коментар буде пізніше з огляду на певні обставини.

Розслідування обставин авіакатастрофи навчально-бойових літаків L-39 почало і Державне бюро розслідувань.

"Інцидент стався 25 серпня 2023 року. Під час виконання бойового завдання у небі поблизу Житомира зіткнулися два навчально-бойові літаки L-39. Загинули 3 пілоти Повітряних Сил Збройних Сил України.

ДБР висловлює співчуття родинам загиблих військових та проведе ретельну перевірку для встановлення причин трагедії", - повідомляє відомство.

Особлива увага буде приділена вивченню технічного стану літаків, дотриманню правил підготовки до польотів. Профільні фахівці проведуть ретельну діагностику "чорних ящиків".

Л-39 - навчально-тренувальний і навчально-бойовий літак чехословацької авіабудівної фірми Aero Vodochody з радянським двигуном. У 1972 році був вибраний основним навчально-тренувальним літаком країн-учасниць Організації Варшавського договору. Серійно вироблявся до 1999 року, побудовано 2 868 літаків.

Пілот "Джус" (Андрій Пільщиков) брав участь у повітряній обороні Києва, літав на винищувачі МіГ-29. В інтерв'ю західним виданням він наполегливо закликав союзників України надати сучасні винищувачі.

Загинув льотчик-винищувач ПС ЗСУ позивний "Джус"