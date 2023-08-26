У районі Мелітополя пролунали вибухи [ Редагувати ]
У районі окупованого Мелітополя Запорізької області пролунали вибухи. Це сталося у суботу, 26 серпня.
Про це повідомляє мер Мелітополя Івана Федорова в Telegram.
"Окупантам на Мелітопольському напрямку знову гучно. Мешканці Мелітополя повідомляють про вибухи за містом", - йдеться у повідомленні.
Поки інформації про причини вибухів та їх наслідків немає.
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