У районі окупованого Мелітополя Запорізької області пролунали вибухи. Це сталося у суботу, 26 серпня.

Про це повідомляє мер Мелітополя Івана Федорова в Telegram.

"Окупантам на Мелітопольському напрямку знову гучно. Мешканці Мелітополя повідомляють про вибухи за містом", - йдеться у повідомленні.

Поки інформації про причини вибухів та їх наслідків немає.