У шкільному спортзалі нелюди ховали свою техніку, а щоб її туди запхати, розвалили одну зі стін.

Під вогнем російських військ понад 25 населених пунктів прикордоння. Найбільше дістається Харківщині. Та попри російський терор, місцеві повертаються до своїх осель і намагаються їх відбудувати. Селища Малі та Великі Проходи розташовані за десять кілометрів від кордону. І прилітає туди регулярно. Як виживають місцеві? І що думають про своїх родичів в росії? Репортаж Наталі Діденко.

Віддалені звуки вибухів вже стали фоновим шумом. До російського кордону звідси з десяток кілометрів.

Ольга Перекупка, жителька села Малі Проходи:

Вони ж рядом тут дубасять. На город вийдеш - бабах-бабах. Тікаєш. Думаєш, куди його ховатися. Та й по радіо чуємо таке: там Куп'янськ, Бахмут, страшно навіть слухати, що там твориться.

Прикордоння - місцина специфічна - багато родин розкидані по обох країнах. Тож напад росії для більшості селян став чимось за межею здорового глузду. Сусіди перетворилися на ворогів.

Ольга Перекупка, жителька села Малі Проходи:

З переляку подумала, що це гроза. Проснулась - гримить. Внучка каже: бабуся, летить все… Зрозуміли, шо війна. Отак зустріли війну. Перелякалися, у погріб сховалися.

Світлана Мінаєва, жителька села Проходи:

Пішла, кажу: Світлано, я не зрозумію, танки їдуть. Вона: які танки, тобі мати вічно щось насниться. Я кажу: Світлано, пішли! Вона встала, пішли, вийшли ззаду в провулок і почали рахувати. Понад сотню нарахували. І виїжджали вони з інтервалом метрів по 5-10 до 5 танків.

Під окупацією прикордонні села опинилися в перші години великої війни. Виїхати на підконтрольну Україні територію росіяни людям не давали. Одну з автівок, що спробувала прорватися, розстріляли. Хтось, рятуючи життя, подався на росію до родичів. Валентин родом із брянщини рф, дружина - із тамбовської області. Туди й поїхали разом із синами, невістками та онуками. Старшого сина на кордоні затримали, забрали телефон і побили, потім відпустили. Та за кілька днів окупанти приїхали по Дениса.

Валентин Линков, житель села Проходи:

Він вийшов у капцях, у шортах. А прохолодно ж, березень місяць... Його в наручники та в машину. Тут сестра була, сестру в груди, і до побачення... І відвезли.

Денис і досі перебуває у полоні. Хоча, на рідню з рф - це не справило жодного враження.

Валентин Линков, житель села Проходи:

Я кажу: ма, у тебе онука забрали в рабство! Він казав, що окопи копав... У рабство! А ти цілуєш свого путіна. Так, ви ж типу напали. Я кажу, як напали?! Луганськ, Донецьк - це наші... Я кажу: кому не подобається, нехай продає своє житло і їде в Сибір.

Лише у Проходинському старостинському окрузі через вторгнення росіян загинуло близько двадцяти людей. Одним із них став чоловік пані Віри. Після прямого влучання, каже жінка, і ховати було майже нічого.

Віра Щербакова, жителька села Малі Проходи:

Я виходжу - ані ганку, нічого. Глянула, все розвалено, стіна вибита. І лежить лише одна нога. Сусіди набігли, почали пожежу гасити, загалом усі сусіди прибігли...

А поранених та скалічених навіть полічити складно, адже їх також вивозили до росії.

Світлана Кучеренко, староста Проходинського старостинського округа:

Розумієте, близькість кордону. Завжди якось лояльно ставилися один до одного. Але коли уже почались обстріли, коли хтось загинув, десь когось забрали й катували, десь когось забрали в полон, і люди вже почали розуміти, що це, дійсно, війна.

Тож переважна більшість тих, хто виїжджав до росії, звідти втікали до Європи. А зараз багато хто вже й додому повернувся.

Віталій Сокурець. житель села Проходи:

Нічого, відновлюється все... У нас на вулицю вже стільки поприїжджало. Сусіди були Фінляндії, все покинули, кажуть, скільки можна, приїхали.

Втім, до масштабного відновлення у Проходах ще не взялися.

В'ячеслав Задоренко, голова Дергачівської міської військової адміністрації:

На жаль, ви чуєте, що прилітають ще обстріли по прикордонних населених пунктах, і провести тут масштабні аварійно-відновлювальні роботи поки що немає такої можливості.

У Проходах точилися важкі бої. А після того, як окупанти звідси відступили, вони просто винищували село артилерією та танками. Будинок родини Храмцових взагалі відновленню не підлягає, тож подружжя мешкає у сараї.

Олександра Храмцова, жителька села Проходи:

Був хлів, ми там корів тримали, свиней, биків. Кури там жили, а тепер ми з дідом. Сину там ніде жити, бо маленький дуже, син по квартирах вештається.

Та й поки рашисти хазяйнували тут, у Проходах, наробили чимало лиха. Після їхнього нашестя сучасна місцева школа - це просто руїна.

Світлана Кучеренко, староста Проходинського старостинського округа:

Вони тут лежбище собі влаштували. Все це вони розібрали-розбили, якщо ви глянете на стіни, то іноді видно, що вони тут творили… Що хотіли те й робили.

У шкільному спортзалі нелюди ховали свою техніку, а щоб її туди запхати, розвалили одну зі стін. Будівля у такому стані, що й відбудовувати нічого. А от амбулаторію, що теж понищило путінське військо, вже почали ремонтувати.

В'ячеслав Задоренко, голова Дергачівської міської військової адміністрації:

У Проходах уже більше ніж 300 людей, і потрібно відновити медичне обслуговування. І було прийнято рішення відновити аварійно-відновлювальні роботи.

Наступним етапом буде відновлення багатоквартирних двоповерхових будинків. В них планують вставити вибиті вікна та перекрити потрощені дахи, бо люди повертаються додому.