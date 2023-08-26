Єврокомісія закликала росію відновити "зернову угоду". Російські обмеження на постачання українського зерна через Чорне море створюють проблеми не тільки для Києва, а й для багатьох країн, що розвиваються.

Про це заявив виконавчий віце-президент Європейської комісії Валдіс Домбровскіс.

Він підкреслив, що росія використовує "зерно як зброю".

"Ми підтримуємо всі зусилля ООН, Туреччини щодо чорноморської зернової ініціативи", - сказав віцепрезидент Єврокомісії, додавши, що ЄС надає Україні альтернативні торговельні маршрути, які називаються також коридорами солідарності, для експорту зерна та інших товарів.

За словами Домбровскіса, до теперішнього часу альтернативними маршрутами через Польщу і Румунію експортовано близько 45 млн тонн зерна, насіння олійних культур і супутніх товарів, що є важливим порятунком для України.

"Європейський союз надає Україні оборонну, фінансову та іншу допомогу, прагнучи відкинути російські війська за межі міжнародних кордонів України", - сказав він.

Домбровскіс додав, що ЄС стурбований тим, що деякі країни, включно з Китаєм та Індією, не приєдналися до санкцій Заходу проти росії.

На двосторонніх переговорах між представниками Індії та ЄС чиновники Євросоюзу порушили питання про експорт переробленої індійської нафти з російської нафти, що частково зводить нанівець мету санкцій, додав він.

Однак, за його словами, це навряд чи вплине на поточні переговори щодо пропонованої угоди про вільну торгівлю між ЄС та Індією.