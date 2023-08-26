Понад 20 днів Микиті, персоналу та іншим маріупольцям, які переховувались від бомбардувань, вдавалося протриматися у кав'ярні.

Микита Леуцький - житель Маріуполя. росія вкрала у нього майже все - розбомбила квартиру, знищила бізнес. У рідному місті до великої війни чоловік мав власну кав'ярню. Але те, що зміг вберегти, має набагато більшу вагу! Рідні та однодумці поруч.

Це зізнається хлопець: допомагає не опускати рук і йти далі. Микита евакуювався до Дніпра і вже у прифронтовому місті продовжив займатися своєю справою. Як йому це вдалося і чого вартувало - дивіться далі.

Микита Леуцький - ресторатор з Маріуполя:

"Ізба-читальня" - це заклад, який почав свій шлях з Донецька, і у 14 році іншими власниками була релакована до Маріуполя. Ми продовжили її шлях, тому що дуже любили цей заклад.

Микита Леуцький - маріуполець. У 2018 році, коли в країні вже тривали масштабні бої за незалежність, розпочав свій шлях у ресторанному бізнесі. Попри близькість фронту, він разом з партнером викупити кав'ярню і крок за кроком втілювати свої ідеї.

Микита Леуцький - переселенець з Маріуполя:

Там дуже багато було спільнот - від студентів до дорослих людей з різних сфер. Кожен знаходив у цьому закладі щось своє. Хто приходив послухати музику, хтось лекції, хтось поїсти просто, хтось спробувати якийсь цікавий напій.

Життя закладу - як і всього Маріуполя - зупинилося 24 лютого 2022. Місто опинилося під нищівним вогнем росіян з першого ж дня великої війни.

Микита Леуцький - переселенець з Маріуполя:

Були дні, коли кожні 5 хвилин пролітали літаки, і в пам'яті якось так відклалося, що літак і 3 вибухи. Люди з верхніх поверхів, які жили поруч і знали про наш заклад, кажуть, ми боїмося, у нас діти, можна до Вас? Так нас було 2, потім 5, 10, 20 і в якийсь момент там було 40 людей.

Понад 20 днів Микиті, персоналу та іншим маріупольцям, які переховувались від бомбардувань, вдавалося протриматися у кав'ярні. Поки були харчі й більш-менш вціліле приміщення. Та настав день, коли залишатися вже було небезпечно. Хлопець разом із родиною та знайомими зміг виїхати й дістатися до Дніпра. І буквально через тиждень після того, російські ракети знищили заклад.

У Дніпрі Микита одразу взявся волонтерити, і одночасно шукав роботу. У цьому закладі відбулася доленосна зустріч - хлопець познайомився із власником, який подарував молодому ресторатору своє кафе, а сам пішов на фронт, виборювати незалежність.

Микита Леуцький - переселенець з Маріуполя:

Коли ми вечеряли, підсів Андрій, засновник закладу, і сказав, що піде воювати. Дізнався нашу історію, досвід.

Хлопець зізнається, важко, бо бракує заощаджень. Фінансової подушки, яка так потрібна бізнесу, немає. Втім, є досвід. А ще величезне бажання працювати. За цей час у кафе зробили косметичний ремонт і оновили меню. Додали у нього і частинку Маріуполя.

Якщо Ви приїхали до Дніпра, то точно вам потрібно прийти й спробувати мінічебуреки за маріупольським рецептом. І деякі позиції ми привезли з "Ізби-читальні" - це там горщик, ми зробили дуже смачну котлету по-київськи з деякими секретами від шеф-кухаря. І тертюхи, це дуже прикольна, дуже крутезна страва.

А ще Микита отримав грант і зробив сцену для виступів та івентів.

Далі більше. Головне - рухатися вперед, навіть маленькими кроками можна досягти мети.

Не опускати руки, виходить тільки з того, що є поруч батьки, улюблена дівчина, розуміння того, що не можна зупинятися, бо потрібно підтримувати дуже багатьох людей. У нас зараз є відповідальність перед персоналом, вони також переїхали, і в такому ж стані як багато людей.

Чи хоче наш герой повернутися до Маріуполя? І, головне, чи є куди повертатися?