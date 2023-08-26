Погода на 27 серпня: де пройдуть дощі [ Редагувати ]
Завтра, 27 серпня, очікуються короткочасні дощі в західних й північних областях. Місцями температура повітря прогріється до +36.
"Мінлива хмарність. У західних і північних областях місцями короткочасний дощ, гроза, на решті території без опадів. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с", - пише пресслужба.
Температура:
на заході коливатиметься від +18 до +20 вночі й від +32 до +34 вдень;
на півночі коливатиметься від +18 до +21 вночі й від +30 до +33 вдень;
на півдні коливатиметься від +19 до +23 вночі й від +30 до +35 вдень;
на сході коливатиметься від +15 до +20 вночі й від +28 до +34 вдень.
"Мінлива хмарність. Вночі без опадів, вдень місцями короткочасний дощ, гроза. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с", - пише пресслужба.
Температура в області вночі +16 - +21, вдень +29 - +34, а в Києві - вночі близько 20, вдень +30 - +32.
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