Завтра, 27 серпня, очікуються короткочасні дощі в західних й північних областях. Місцями температура повітря прогріється до +36.

"Мінлива хмарність. У західних і північних областях місцями короткочасний дощ, гроза, на решті території без опадів. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с", - пише пресслужба.

Температура:

на заході коливатиметься від +18 до +20 вночі й від +32 до +34 вдень;

на півночі коливатиметься від +18 до +21 вночі й від +30 до +33 вдень;

на півдні коливатиметься від +19 до +23 вночі й від +30 до +35 вдень;

на сході коливатиметься від +15 до +20 вночі й від +28 до +34 вдень.

"Мінлива хмарність. Вночі без опадів, вдень місцями короткочасний дощ, гроза. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с", - пише пресслужба.

Температура в області вночі +16 - +21, вдень +29 - +34, а в Києві - вночі близько 20, вдень +30 - +32.