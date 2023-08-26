Повернутись до життя: як проходить реабілітація воїна [ Редагувати ]
Він отримав важку травму обличчя та майже втратив слух. Нині, Петро з Рівненщини проходить реабілітацію. Боєць відновлюється після кількох операцій. Пригадує тяжкі тижні після контузії та радіє, що знову чує звуки. Про повернення до життя - далі в матеріалі.
Петро з міста Дубна на Рівненщині вступив до війська у червні минулого року. Воював у найгарячіших точках. Бахмут, Дружківка, Краматорськ. Тяжкої контузії зазнав під час масованої танкової атаки ворога під Соледаром.
Петро, військовослужбовець Збройних сил України:
Евакуювали досить швидко, бо, за класикою, після обстрілу повинна бути атака, але вони не наважилися атакувати. Це був хаотичний обстріл, у який я потрапив. І мабуть, казали, через хвилин 30. Тому що два дні я не пам'ятаю.
До тями чоловік прийшов за кілька днів у реанімації в Дніпрі.
Петро, військовослужбовець Збройних сил України:
Я не міг розмовляти. У мене травма обличчя була, і фізично я просто не міг розмовляти.
Петро тоді не розумів, де він. Подумки все ще лишався на полі бою.
Петро, військовослужбовець Збройних сил України:
Після контузії мозок так працює, що ти ще там перебуваєш, ти ще воюєш, хоча ти вже в лікарні. Я не знав, де, думав, що в полон потрапив. Пляшкою з водою кидався, казав, що то граната.
Лікарі чекали, поки стан Петра стабілізується, перш ніж змогли перейти до найбільш складної травми. Під час контузії у чоловіка розірвались обидві барабанні перетинки.
Олександр Щурук, хірург відділення отоларингології лікарні:
Інколи так буває, що удар настільки потужний або вибухова хвиля комбінується з гарячим повітрям, яке під час вибуху йде, призводить до того, що барабанна перетинка рветься на маленькі шматочки.
Першу операцію чоловікові зробили в Дніпрі. І ось відновлюють друге вухо. Спочатку видалили мікрочастинки пороху. Мова не тільки про те, щоб повернути пацієнтові слух.
Олександр Щурук, хірург відділення отоларингології лікарні:
Відсутня барабанна перетинка, а це означає, що вхідні ворота для інфекції в барабанну порожнину відкриті. Щоразу, якби в нього був би контакт із водою, і вода потрапляла б в слуховий хід, це означало б те, що в нього завжди був би ризик виникнення запального процесу в барабанній порожнині.
Такі операції у лікарні робили й до початку великої війни. Але нині кількість пацієнтів зросла в рази.
Микола Галей, медичний директор лікарні:
Значний потік акубаротравми іде у зв'язку з війною. Оперується орієнтовно через півтора місяця після стабілізації пацієнта.
Петро сподівається: завдяки лікарям, слух повернеться до нього остаточно. А поки наново вчиться впізнавати звуки.
Петро, військовослужбовець Збройних сил України:
Кожен день, тиждень, щомісяця відчуваєш покращення слуху, з'являються нові звуки. Наприклад, звук води, яка біжить в умивальнику. Раніше я просто її бачив. Іде відновлення слуху. Себе почуваєш впевненіше.
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