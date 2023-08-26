У Вадима з початку повномасштабного вторгнення вже було кілька ротацій у саме пекло.

Народжені 32 роки тому. Вадим та Ірина Козюпи - з Волині. Обоє - ровесники Незалежності. Він - прикордонник, а вона - вчителька. Чоловік захищає країну ще з часів АТО та ООС, а нині він повернувся на чергову ротацію з-під Бахмута.

За час поки триває російсько-українська війна, Вадим та Ірина створили сім'ю, народили двох донечок і продовжують боротися за незалежність України. Далі - історія однолітків нашої держави.

- Мамо, а де тато? - Тато захищає Україну, шоб не забрали нашу Україну.

Тато трирічної Вероніки й п'ятирічної Кароліни - прикордонник.

Ірина Козюпа, дружина прикордонника:

Я розуміла: він військовослужбовець, військовозобов'язаний, я вже звикла до всього, бо я жінка військового, то я вже знаю, що це таке.

Найщасливіші миті для сім'ї Козюп, розповідає Ірина, коли тато приїжджає додому. Сім'я живе на Волині. Нині Вадим до своїх дівчат приїхав на ротацію з-під Бахмута. Там чотири місяці його підрозділ тримав оборону.

Вадим Козюпа, прикордонник:

Хлопці наші тримаються, ідуть вперед. Ми даємо ворогу прочухана, як можемо, він те відчуває, і все-таки потроху-потроху, але йдемо вперед, і ми переможемо.

Вадим родом з невеличкого волинського села біля кордону з білоруссю. Там колись був пункт пропуску.

Ще змалку задивлявся на хлопців у формі, і думав: бути й собі військовим, служити на захисті нашої країни.

І вже восьмий рік Вадим стоїть на захисті. Підписав контракт з прикордонною службою на другому році російсько-української війни. Тоді це називалося ще АТО. На той час Вадим був розвідником-гранатометником.

Вадим Козюпа, прикордонник:

Це був населений пункт Павлопіль-Пищевик. Це була лінія розмежування. Прикривали пункт пропуску. Тільки закривався пункт пропуску, і по нас вже починали стріляти з усього, чим можна. Там війна йшла завжди.

Вадим на той час жив в Маріуполі. Ірина з донькою переїхали до нього. Два роки мешкали у багатоповерхівці неподалік пологового. Там у 2020 мала народитися їхня друга донечка - Вероніка. Тепер це все - зруйноване й окуповане.

Ірина Козюпа, дружина прикордонника:

Він каже: Іро, ні, тут не роди, бо тут буде війна. Я таки ходила туди, відмічалася, і ми поїхали вже перед самими родами в серпні, у кінці серпня я поїхала додому. Це жах - наший дім, роддом - все розбомбили, все це, мабуть, перша ракета, яка впала, одразу в той дім попала.

У те, що сходом країни війна не обмежиться, Вадим каже: зрозумів давно. Але у те, що ворог піде зі зброєю по всій Україні - вірити не хотілося. 24 лютого 2022 Вадим був на службі - в одному з прикордонних підрозділів на Волині.

Вадим Козюпа, прикордонник:

Стояв гул техніки, чути було дуже великий гул техніки. Чесно, ми думали, що підуть. Літали вертушки, але не залітали на українську сторону, літали також безпілотники.

У Вадима з початку повномасштабного вторгнення вже було кілька ротацій у саме пекло. Каже, поїде знову. А поки у нього відпустка. І в ній він хоче набутися з дружиною та доньками. Бо сім'я - це те, що допомагає йому боротися.

Вадим Козюпа, прикордонник:

Я борюся за їхнє майбутнє, аби вони не бачили цього всього горя, що бачить їхній тато, я хочу над ними, як то кажуть, вже мирного неба. Ми докладемо всі зусилля, і кров'ю, і потом ми виборемо те, що наше.

Вадим та Ірина - ровесники нашої країни. Їм обом, як і Україні, по 32 роки. І вони не сумніваються, що наша країна виборе свою свободу.

Ірина Козюпа, дружина прикордонника: