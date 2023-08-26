"Диригентом" у справі із наданням Україні літаків F-16 є США. Про це в ефірі телемарафону "Єдині новини" заявив політолог-міжнароник Тарас Семенюк.

"Диригентом у справі із F-16 є США. Вони керують оркестром надання літаків, як і всієї зброї Україні. Тому від їхнього рішення, від того, як будуть надалі просуватись рішення у внутрішній політиці саме США залежить і надання нам цих літаків. Ми маємо розуміти і не критикувати надто США і наших інших партнерів, тому що в демократичних державах немає рішення однієї людини, там працюють інституції. Це завжди баланс думок, консенсус. За це рішення як мінімум мають проголосувати проста більшість. Тоді вже президенту простіше приймати рішення", - зазначив Семенюк.

Він додав: "Епопея з F-16 триває дійсно довго, але це такий процес. Я думаю, це питання часу і варто зазначити, що європейські партнери дуже швидко прийняли рішення допомагати. Все залежить від США в цьому питанні... F-16 - це власне кульмінація цієї підтримки, тому що після F-16 це хіба що говорити про тактичну ядерну зброю".