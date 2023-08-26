Сили оборони на Таврійському напрямку продовжують завдавати втрат російським окупантам у живій силі та техніці. Артилерійські підрозділи Збройних сил України протягом останньої доби виконали понад тисячу вогневих завдань.

Про це повідомив командувач оперативно-стратегічного угрупування військ "Таврія" Олександр Тарнавський в Telegram-каналі.

"Загалом, протягом минулої доби ворог 27 разів атакував наші позиції та здійснив 731 обстріл, завдав 2 ракетних та 24 авіаудари. Артилерійські підрозділи Сил оборони таврійського напрямку протягом доби виконали 1283 вогневі завдання", - повідомив командувач.

За його словами, протягом останньої доби втрати ворога склали 309 осіб, серед них:

безповоротні - 93,

поранені - 208,

полон - 8.

Крім того, знищено 19 одиниць військової техніки противника, серед якої:

4 танки,

6 ББМ,

8 артилерійських систем та мінометів,

1 РСЗВ.

"Також було знищено 5 складів боєприпасів ворога. Ворога знищуємо", - додав Тарнавський.