ЗСУ за останню добу ліквідували понад 300 окупантів на Таврійському напрямку [ Редагувати ]
Сили оборони на Таврійському напрямку продовжують завдавати втрат російським окупантам у живій силі та техніці. Артилерійські підрозділи Збройних сил України протягом останньої доби виконали понад тисячу вогневих завдань.
Про це повідомив командувач оперативно-стратегічного угрупування військ "Таврія" Олександр Тарнавський в Telegram-каналі.
"Загалом, протягом минулої доби ворог 27 разів атакував наші позиції та здійснив 731 обстріл, завдав 2 ракетних та 24 авіаудари. Артилерійські підрозділи Сил оборони таврійського напрямку протягом доби виконали 1283 вогневі завдання", - повідомив командувач.
За його словами, протягом останньої доби втрати ворога склали 309 осіб, серед них:
безповоротні - 93,
поранені - 208,
полон - 8.
Крім того, знищено 19 одиниць військової техніки противника, серед якої:
4 танки,
6 ББМ,
8 артилерійських систем та мінометів,
1 РСЗВ.
"Також було знищено 5 складів боєприпасів ворога. Ворога знищуємо", - додав Тарнавський.
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