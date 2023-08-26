Стільки скільки буде потрібно. Ця лаконічна фраза вже стала гаслом підтримки України союзниками. Вистояти у війні проти росії нашій державі допомагають країни-партнери і їхні громадяни. Такі, як, наприклад, німець Міхаель Майєр. У лютому 2022 року чоловік кинув роботу і вже півтора року допомагає українським біженцям.

Про німця, який вже знає Україну краще за свою власну батьківщину розкаже Тетяна Логунова.

Десять днів тому я ще був у Бахмуті. Допомагав евакуювати поранених солдат. Ми перевозили їх у військовий шпиталь в Костянтинівці.

З Міхаелем Майєром ми зустрілися в німецькому Штутгарті. І нам дуже пощастило, бо застати його в рідних краях майже неможливо. Вже півтора року - від початку повномасштабної війни в Україні - Міхаель за кермом. У кінці лютого 2022 німець, який виріс у маленькому містечку на кордоні зі Швейцарією, ніколи раніше не бував в Україні й не мав там друзів чи знайомих, взяв відпустку, сів за кермо мінібуса і рушив на інший кордон.

Міхаель Майєр, волонтер:

О 5-ій ранку 26 лютого 2022 року я був на кордоні України та Румунії. Одразу пішов у супермаркет і накупив на тисячу євро їжі та напоїв для біженців, які прибували з України на потягах та пішки. Людей ставало все більше, а на кордоні не було ніяких палаток, не було представників Червоного Хреста чи інших організацій. Тільки румунські волонтери і я.

Тоді Міхаель обдзвонив усі великі німецькі транспортні компанії й попросив вислати на кордон автобуси. І почав возити біженців сам. На старенькому мінібусі - до Берліна, Штутгарта, Дрездена - туди, де були готові прийняти людей.

Міхаель Майєр, волонтер:

До війни я працював у Швейцарії, автомеханіком. Планував, що буду у відпустці два-три тижні. Але у перші місяці після повномасштабного вторгнення я звільнився з роботи. Є речі важливіші за гроші. І це життя людини.

Спершу Міхаель забирав біженців з кордону, а потім почав їздити за людьми, які потребували допомоги, в українські міста. В Київ, Бучу, Харків, Ізюм, Бахмут. В Україну німець віз гуманітарну допомогу, з України в Німеччину - людей, які шукали порятунку від російських ракет та військових.

Міхаель Майєр, волонтер:

Про мене дізнавалися завдяки соцмережам та сарафанному радіо. Коли ти евакуюєш людей, то вони розказують про тебе друзям, а ті далі, своїм знайомим. Мій телефонний номер передавали із рук в руки. Були дні, коли у мене було 700 повідомлень у вотсапі. Зараз звісно вже набагато менше.

Скільки разів він був в Україні - Міхаель не рахував. Жартує: у паспорті вже немає місця для штампів про перетин кордону. За півтора року він наїздив 150 тисяч кілометрів. І врятував від війни понад 1200 українців.

Все це талісмани та подарунки від українців. Іграшки, військові кепки, шеврони. Є навіть подорожня книга, люди пишуть в ній слова подяки.

А одна дівчина була пасажиркою Міхаеля двічі.

Міхаель Майєр, волонтер:

На самому початку війни я вивіз молоду дівчину. А через два тижні вона зателефонувала мені й сказала, що повертається в Київ, щоб забрати до Німеччини дитину, мати якої сильно пиячила і погодилася, щоб ця дівчина стала опікуном. Ми домовилися, що я зустріну обох в Івано-Франківську. Але потяг, у якому їхали дівчина з дитиною, попав під обстріл і зупинився біля Києва. Тоді я сказав - висилай геолокацію. Я заберу вас звідти, де ви є. І зробив це.

Що він робитиме після війни - Міхаель не думав. Нині в нього інші турботи. До вересня треба зібрати черговий транш гуманітарної допомоги. На початку осені, після короткої літньої відпустки з дітьми, Міхаель знову поїде в Україну.