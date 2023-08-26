У Черкасах встановили скульптуру-скарбничку "Щедрий котик" [ Редагувати ]
Допомогти чотирилапим. У Черкасах встановили скульптуру - "Щедрий котик". Особливість пам'ятника - вбудована скарбничка, за допомогою якої збиратимуть кошти на потреби місцевого притулку. Кількість тварин там постійно збільшується - здебільшого це ті, яких вивезли із зони бойових дій.
Знайомимося із щедрим котом. Ця бронзова статуя з'явилась у центрі Черкас. Має нагадувати, що тваринам треба допомагати - каже авторка ідеї Яна.
Яна Тябут, зоозахисниця:
Всі містяни можуть задонатити кошти у цю велику скриню, погладити котика, загадати бажання, і воно обовязково збудеться. Це для того, шоб привернути увагу в першу чергу до проблеми безпритульних тварин, тварин, які не мають дому.
Бронзовий кіт щиро заглядає в очі усім перехожим, а сидить на п'єдесталі зі старого модернізованого сейфа, куди можна кидати гроші.
Владислав Димйон, скульптор:
Він маленький такий, бо він такий, який має попросити у вас допомоги, а ви повинні йому повірити, якщо сьогодні ця скульптура викличе у вас довіру, то все вдалось, а далі допомагаємо тваринам.
Поряд із бронзовим котом живі тварини. Їх зоозахисники привезли, щоб показати, кому підуть зібрані гроші.
Валерія Гончарова, зоозахисниця:
Це Ланочка - кішка з закинутого підприємства, прийшлось її відновлювати, коли була вже там місяць-півтори, прийшлось приручати, щоб стала ручною.
За час повномасштабного вторгнення лише одна черкаська зоозахисна організація прийняла та прилаштувала більше сотні тварин із зон активних бойових дій. І щоб була можливість допомогти й іншим хвостатим, людей закликають не бути байдужими.
по темі
Один - їздив громадським транспортом кілька діб. Його кинули господарі. А іншого - просто покинули, бо власники виїхали до США.
У Черкасах студенти одного з навчальних закладів, які вивчають автомобільну справу та ремонт автівок, допомагають фронту. Разом із викладачами підготували до відправки захисникам зо три десятки машин. Як усе відбувається та що мотивує молодь?
На початку повномасштабного вторгнення двоє миколаївців на базі дослідницько-аналітичного центру створили центр волонтерський. Географія їхніх поїздок охоплює і південь, і схід. Про їхні волонтерські будні розкаже Марина Михайловська.
Зранку, 15 серпня, одна з ракет зруйнувала міський водогін і понад третина Сміли залишилася без водопостачання. Як ліквідовували наслідки? І чи повернулася вода в будинки містян?
В Україні стартував національний патріотичний забіг з вшанування пам'яті бійців, які загинули під час російсько-української війни. В Ужгороді на забіг "Біжу за героя" бігуни зібралися на світанку, в центрі міста.