Допомогти чотирилапим. У Черкасах встановили скульптуру - "Щедрий котик". Особливість пам'ятника - вбудована скарбничка, за допомогою якої збиратимуть кошти на потреби місцевого притулку. Кількість тварин там постійно збільшується - здебільшого це ті, яких вивезли із зони бойових дій.

Знайомимося із щедрим котом. Ця бронзова статуя з'явилась у центрі Черкас. Має нагадувати, що тваринам треба допомагати - каже авторка ідеї Яна.

Яна Тябут, зоозахисниця:

Всі містяни можуть задонатити кошти у цю велику скриню, погладити котика, загадати бажання, і воно обовязково збудеться. Це для того, шоб привернути увагу в першу чергу до проблеми безпритульних тварин, тварин, які не мають дому.

Бронзовий кіт щиро заглядає в очі усім перехожим, а сидить на п'єдесталі зі старого модернізованого сейфа, куди можна кидати гроші.

Владислав Димйон, скульптор:

Він маленький такий, бо він такий, який має попросити у вас допомоги, а ви повинні йому повірити, якщо сьогодні ця скульптура викличе у вас довіру, то все вдалось, а далі допомагаємо тваринам.

Поряд із бронзовим котом живі тварини. Їх зоозахисники привезли, щоб показати, кому підуть зібрані гроші.

Валерія Гончарова, зоозахисниця:

Це Ланочка - кішка з закинутого підприємства, прийшлось її відновлювати, коли була вже там місяць-півтори, прийшлось приручати, щоб стала ручною.

За час повномасштабного вторгнення лише одна черкаська зоозахисна організація прийняла та прилаштувала більше сотні тварин із зон активних бойових дій. І щоб була можливість допомогти й іншим хвостатим, людей закликають не бути байдужими.