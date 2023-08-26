Забіг вже став традиційним, збирають кошти для потреб військових.

В Україні стартував національний патріотичний забіг з вшанування пам'яті бійців, які загинули під час російсько-української війни. Цьогоріч у більшості регіонів захід проводять в онлайн-форматі: охочі долучитися самі обирали зручну та безпечну для себе локацію.

А в Ужгороді на забіг "Біжу за героя" бігуни зібралися на світанку, в центрі міста. На свій одяг прикріпили написи з іменами воїнів, які захищають Україну. Моя колега, Мар'яна Мартин поспілкувалася з учасниками.

Любомир військовий. Нині має вихідний. Тож зранку прийшов на площу Театральну в Ужгороді. Стоїть у черзі, аби зареєструватися на участь у забігу "Біжу за героя". Долатиме дистанцію у 5 кілометрів в пам'ять про свого побратима з позивним "Сова".

Любомир, військовослужбовець:

Ми - найкращі друзі були, і разом з ним в одній бригаді були. Після цього виїхали на Херсонський напрямок, і там він, на жаль, загинув. Наскільки тяжко не було б, єдиний шлях - це перемога.

Підтримати воїнів прийшли понад сотня ужгородців. Забіг благодійний - вшановують пам'ять героїв нашого часу, а ще донатять на ЗСУ. Організатори працюють з самого ранку - не встигають реєструвати учасників.

Людмила - волонтерка:

Наплив людей - дуже великий. Для цього ми й збираємо, щоб купити тепловізор, дрони.

Бігунам видають картки з іменами військових. Тетяна разом із подругами бігтиме в пам'ять про свого друга. Його фотографію прикріпили на футболці.

Тетяна - жителька Ужгорода:

Це була дуже хороша людина, чоловік, чудовий батько 2-х дітей, Анастасії й Назара, на жаль, так сталося, тепер лиш пам'ять про нього, будемо пам'ятати вічно.

Серед учасників і поліцейські та нацгвардійці. Бігти за героїв прийшли сім'ями.

Вікторія, Олег та Анастасія - жителі Ужгорода:

- Ми біжимо не за якогось конкретного героя, всі для нас герої однакові. Дякуємо їм за те, що можемо зараз бігти. - Я бажаю, щоб чим швидше закінчилася війна і щоб всі хлопці були живі й здорові.

Забіг вже став традиційним, збирають кошти для потреб військових. Учасники долатимуть дві дистанції - 2 та 5 кілометрів

А перш ніж стартувати - розминка.

Бігуни стартували. На фініші їх чекають вболівальники. І перший переможець не змусив себе довго чекати.

Антон - переможець забігу:

Трошки більше ніж 2 км. Самопочуття гарне, добре, сподобалося дуже, радий, що зміг віддати шану полеглим нашим героям.

Ужгородці переконані, такі заходи нині вкрай необхідні. Кажуть, так висловлюють подяку і підтримку героям.