У Смілі досі ліквідовують наслідки ракетної атаки по водогону [ Редагувати ]
Сміла, що на Черкащині, й досі ліквідовує наслідки ракетного обстрілу росіянами. Нагадаю, зранку, 15 серпня, дві ракети поцілили по території тамтешньої психіатричної лікарні та приватному підприємству. Одна з ракет зруйнувала міський водогін і понад третина Сміли залишилася без водопостачання.
Як ліквідовували наслідки? І чи повернулася вода в будинки містян - розкажуть наші кореспонденти.
Ось так в перший день після обстрілу сміляни шикувались в черги за звичайною технічною водою. Після влучання російської ракети у водогін, без водопостачання залишились щонайменше 12 тисяч помешкань. Росіяни заподіяли в той день чимало руйнувань, але саме трубопроводу дісталось найбільше.
Перші чотири дні після нальоту людей забезпечували виключно привозною водою. Та коли комунальникам вдалося усунули пориви на мережі - воду почали подавати за графіком.
Ось так зранку пані Алла запасається технічною водою на весь день. Район, де вона мешкає, один з постраждалих. Тут воду подають за графіком - кілька годин зранку, кілька увечері. Жінка каже: коли крани були геть сухі, відчувала певні незручності. Але жалітись гріх. Тішиться, що ракета по будинку не поцілила і всі залишились живі.
Алла Тімченко - жителька Сміли:
Я до мами їздила митись. Скажімо так, сім днів - це не такий великий термін, то можна було перетерпіти. Важко було, така жара на дворі, +34 стояло, то проблематично було. Слава Богу, що не по будинках, я бачила, коло наших будинків впала ракета оця.
Терпіти незручності смілянам залишилось не довго, запевняють в мерії. Більшість монтажних робіт з ремонту водогону комунальники вже провели. Їх затримка полягала в складності, адже ракета поцілила прямісінько в трубу головної мережі. Зараз робітники намагаються стабілізувати тиск у водогоні.
Богдан Дубовський - заступник міського голови міста Сміла:
Там труба лежить не в землі, а в тунелі. Від вибуху всі труби були завалені, тому що вибухова хвиля пішла по тунелю, труби спочатку треба було витягнути. На момент, коли ця подія сталась, у нас були пусті резервуари й система була повністю пуста. Треба набрати повністю систему і резервуари, щоб ми могли подавати її цілодобово. Ми вже підходимо до того, що процес вже закінчено
Цими вихідними в мерії обіцяють повністю відновити цілодобове водопостачання в постраждалих районах.
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