На Одещині переселенка з Харкова стала єдиним педіатром на три села [ Редагувати ]
Важливо не тільки прихистити переселенців, а й соціалізувати їх у житті громади. Наша наступна історія - про жінку з Харкова. Прихисток їй надали жителі Одещини. Наталія Савченко нині єдиний на три села громади педіатр.
Як влаштовувалася переселенка? Чи були труднощі? Розкаже Андрій Анастасов.
Лікування дітей як покликання! Наталія Савченко каже: займається цим майже все свої життя! До початку повномасштабної війни у Харкові жінка працювала педіатром у школі. Але рідне місто довелося залишити через ворожі обстріли.
Наталія Савченко, лікар-педіатр:
На початку війни прямо на восьмий день ми виїхали у Дніпро, у Дніпрі пробули два з половиною місяці, потім там ніби їх відігнали, в Харкові стало спокійніше, і ми повернулися додому. Але потім знову почалися щоденні прильоти, постійно стали бомбити, бомбити, і мені донька зателефонувала, каже: "Мамо, я тобі придбала квитки - виїжджай до Одеси".
Переїхавши до Одещини, жінка почала шукати роботу. Водночас у Затишанській громаді - у глибинці регіону - шукали педіатра.
Тетяна Лисакова, директорка Центру первинної медико-санітарної допомоги Затишанської селищної ради:
Ми, мабуть, пів року шукали, тому що, немає лікарів! Лікарі, які молоді, більш перспективні - вони всі виїхали. Нам потрібен був сьогодні лікар, який прийшов би й почав працювати!
Тож Наталія Сергіївна вирушила у село Перехрестове. У будівлі амбулаторії для неї облаштували житло - простору двокімнатну квартиру з кухнею, санвузлом, меблями та побутовою технікою.
Це спальня у нас. Тут також є все необхідне для життя - шафа, ліжко. Найприємніше, коли зранку вікно відкрите, і співають птахи, цього у місті не почуєш! Я під такі трелі пташині прокидаюся! А ввечері цвіркуни сюрчать щосили! Тож так красиво і гарно!
І ось з листопада минулого року пані Наталія працює в громаді педіатром, щодня курсуючи між населеними пунктами.
Наталія Савченко, лікар-педіатр:
І найголовніше, що я тут дуже потрібна: я от відчуває, що я потрібна! Педіатра тут немає взагалі. Ось на три села я працюю одна. Це ось це село, ще є Затишшя, ще є Торосове: ми туди раз на місяць їздимо.
Батьки малечі відразу знайшли спільну мову з новою лікаркою. Тож тепер до Наталії Сергіївни вишукуються черги. У громаді кажуть: це яскравий приклад української синергії: спочатку допомагаєш ти, потім добро повертається сторицею.
Геннадій Топольницький, Затишанський селищний голова:
Спочатку на перших прийомах була одна-дві дитини, потім вони один з одним поділилися, і потім дивимось: наступного дня півтора десятка дітей привели, зараз вже по тридцять дітей, по двадцять приводять.
Сама ж харків'янка - у захваті від місцевих людей! Консультує матусь, іноді може навіть лекцію прочитати.
В нього горло не дуже спокійне! Мабуть, вірусна інфекція розпочалася - ось голова і болить. Нічого. Тепер лікування призначимо - і все буде добре!
Наталія Савченко, лікар-педіатр:
Спілкуватися тут - одне задоволення! Люди - прекрасні тут! Ось реально прекрасні люди сільські! Це роботяги усі. Такі ось щирі вони й добрі.
Здружилися з переселенкою і колеги-медпрацівники. Тепер вчаться один в одного.
Світлана Білоусова, медична сестра амбулаторії:
Вона завжди вебінари вивчає, завжди підказує нам. Як товаришка добра: вона може не тільки вислухати, а може і почути: це дуже суттєво і важливо, тому що вислухати можуть всі, а ось саме почути - це не завжди.
Тепер селяни не хочуть відпускати пані Наталію назад до Харкова. Втім, і вона каже: як закінчиться війна не буде поспішати додому, а попрацює ще трохи у гостинному краї.
Наталія Савченко, лікар-педіатр:
У мене тепер, розумієте, є почуття відповідальності перед ними! Тому я не можу просто так розвернутися і поїхати додому лише, тому що мені там краще. І просто розумієте: тут немає педіатра! От як залишити дітей без педіатра? Тому поки зможу - буду працювати!
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