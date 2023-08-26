У Миколаєві волонтери возять гумдопомогу для цивільних та військових [ Редагувати ]
На початку повномасштабного вторгнення двоє миколаївців на базі дослідницько-аналітичного центру створили центр волонтерський. Спочатку збирали найнеобхідніше для жителів рідного міста. Нині ж географія їхніх поїздок охоплює і південь, і схід. Про їхні волонтерські будні розкаже Марина Михайловська.
Ліки, інструменти для лікарень, найголовніше - це шини для саперів.
Від небайдужих з Рівненщини в Миколаїв на склад. А далі на найспекотніші напрямки до наших захисників або до цивільних у прифронтові міста і села. Невеликий бус волонтери втрьох розвантажують швидко.
Данило Андрейченко - волонтер:
Я переношу різні вантажі, сортую, збираю по пакетах, завантажую в машини.
Так працюють "Сталеві мурахи". Олександр - один із засновників волонтерської організації, розповідає, передусім їздять туди, куди інші не наважуються.
В розбиті та понівечені звільнені села Херсонщини, окрім їжі та ліків, везли акумулятори та буржуйки. Про одну з останніх поїздок до своїх підопічних згадують і досі. Від Новокаховської ОТГ до окупованих територій лічені кілометри. Просто під час розвантаження гуманітарки волонтерів атакував ворожий дрон.
Олександр Ухмановський - керівник волонтерської мережі:
Треба було вивезти бусик. У нас 3 бусики, 2 були замасковані, а мій стояв. Через пів години був вибух, і вбило людину.
Але найтяжче, зізнаються волонтери, коли вдається відшукати донорів, які у великих обсягах готові доставити гуманітарку в Україну, є люди, які без неї не виживуть, а от перевезти нічим. Знайти транспорт та заправити його нині складно.
Олександр Ухмановський - керівник волонтерської мережі:
Прості люди та дрібний бізнес більше відгукуються. Крупні перевізники ніколи не відгукуються. Коли ми шукали 20-тоник відвезти воду, нам надали воду: бери й вези, не треба купувати, відгукнулася транспортна компанія з Одеси, в якої 2 машини.
Але і в таких ситуаціях волонтери знаходять вихід, і це співпраця. Наприклад, щоб ця фура з гігієною та продуктами прийшла в Миколаїв, об'єдналися три місцеві організації.
Катерина Озерянова - керівник громадської організації:
Нам зараз надають складське приміщення, де ми можемо відвантажити фуру, нам допомагає ще одна організація з оплатою транспорту, і ми безпосередньо видаємо набори. Ми всі намагаємося дружити, допомагати один одному.
Попри всі складнощі склад "Сталевих мурах" ніколи не буває порожнім. Стараються запасатися наперед найнеобхіднішим.
Юлія Білоус - волонтерка:
Ми зараз робимо запас медикаментів, щоб, як тільки настане холод, хлопці почнуть в окопах мерзнути, у нас буде одразу, що їм видати, як покращити їх стан і швидше привести до бойової готовності.
Юлія - долучилася до "Сталевих мурах" на початку великої війни. А загалом волонтерить ще з 2014. Дівчина каже, охочих допомагати стає все менше.
Юлія Білоус - волонтерка:
Вважають, що і так працює багато волонтерів, і немає потреби в цей рух приєднуватися, і просто повертаються назад до цивільного життя. Складніше збирати донати, хоча це не наш основний напрямок, ми намагаємося працювати максимально економлячи кошти, менше заходить в країну донорів.
Зупинитися, або просто піти у відпустку - "мурахи" собі дозволити не можуть. Впевнені: для цього ще буде час. А поки всім треба працювати. На перемогу.
Олександр Ухмановський - керівник волонтерської мережі:
Якщо ми зараз зупиняємося, а в нас є таке право, нас ніхто не зобов'язує, то там хтось вмирає. Все. Як ти можеш це зупинити.
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