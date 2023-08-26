Російські військові обстріляли Херсон: є поранені [ Редагувати ]
Російські окупанти обстріляли Херсон. В результаті терористичного акту було поранено двох жінок.
Про це повідомляє Telegram-канал Херсонської ОВА.
"Упродовж дня армія РФ гатила по середмістю Херсона", - повідомили в адміністрації.
За даними ОВА, в результаті ворожої атаки дві місцеві жительки отримали поранення:
Травмована 41-річна жінка. Її госпіталізовано до лікарні з контузією й пораненнями ноги.
Ще одна постраждала - 70-річна жінка. У неї незначні ушкодження. Медики на місці надили їй необхідну допомогу.
по темі
У четвер зранку, 24 серпня, окупанти вдарили по середмістю Херсона
Російські військові скинули дві керовані авіабомби на дитсадок та житлові будинки у Херсоні близько 4:00 23 серпня
Російські війська завдали чергового удару по селу Миколаївка у Херсонській області у вівторок, 22 серпня
У четвер, 17 серпня, заступниця міністра оборони Ганна Маляр заявила, що українські військові виконували деякі завдання у районі лівого берега Херсонської області
У вівторок, 15 серпня, окупаційні війська обстріляли Херсон