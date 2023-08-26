Лише за день волонтери з Липин зібрали 45 перископів.

Збір на дрони. Реквізити та номери бригад, напрямки. Все це ми регулярно бачимо у соцмережах. Українські військові потребують засобів спостереження аби влучно цілити по ворогові. І мова не тільки про дороговартісні дрони. Звичайні перископи теж необхідні.

Волиняни організували масове виробництво військових приладів спостереження просто у гаражі. Винахідливі чоловіки знизили собівартість перископів максимально. До ста гривень за прилад.

Водопровідна труба, дзеркало, 3D-принтер та кілька годин роботи. Так волинські волонтери виготовляють перископи для українських захисників. Вдома в Олександра одразу два принтери друкують деталі.

А загалом у селі Липини на виробництві перископів задіяно 5 3D-машин.

Основні витрати - на стрічку для обладнання. Труби дають інші волонтери, а дзеркала - небайдужі підприємці.

Олександр Лозбін, волонтер:

Не обов'язково нам давати цілі труби, можна відходи, але щоб довжина була більша, ніж 40 см. Коли людина сидить в окопі, щоб вона голову не висовувала подивитись, що робиться. Бо може й осколок бути, і куля якась летіти. Він просто трубку бере і дивиться в неї, бачить що відбувається - це захист голови, захист життя.

Протягом тижня Олександр та інші волонтери друкують коліна до перископів. Усе до купи чоловіки збирають просто у гаражі.

Юрій, волонтер:

Якщо є вільний час, завжди радий допомогти. Часом фінансово, часом руками. Сьогодні, наприклад, клею дзеркальця в ці колінця. Ми тут допомагаємо, чим можемо хлопцям, які там знаходяться на "нулі".

За три місяці чоловіки змайстрували сім сотень таких приладів. Кажуть: у бою це розхідний матеріал, тож потрібні перископи постійно.

Дмитро, волонтер:

З початком повномасштабної війни займаємося всім на допомогу армії, на допомогу нашим військовим, і не тільки цим. Варили буржуйки, купували авто для хлопців. В нас збори дуже великі й поширені.

На перископи наносять гравіювання для визначення відстані та розмірів об'єктів, за якими стежать. Для покращення видимості до пристрою можна під'єднати монокуляр.

Волонтери, які фарбують машини на фронт, розмальовують і перископи.

Дмитро, волонтер:

Зелені використовуються влітку, весною, коли все зелено надворі, а холодні кольори, білий - зимою, восени, коли зелені немає.

Лише за день волонтери з Липин зібрали 45 перископів. Тепер мають в запасі майже дві сотні таких приладів. І за першої необхідності готові відправляти їх на передову.