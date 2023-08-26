Лідери країн "Великої сімки" розуміють, що війна в Україні може затягнутися, але готові підтримувати країну стільки, скільки буде потрібно.

Про це заявив прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо.

"Ми завжди знали, що це буде довгий процес", - заявив він, відповідаючи на запитання про те, як просувається контрнаступ на Україну.

При цьому Трюдо підкреслив, що країни "Великої сімки" не можуть і не повинні дозволити, щоб Росія перемогла у війні проти України.

"Безумовно, судячи з розмов, які ми вели на G7 і в НАТО, ми готові до війни, яка займе стільки часу, скільки буде потрібно, тому що ми не можемо і не повинні дозволити Росії перемогти", - заявив він.