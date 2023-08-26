Володимир каже: завжди пише на емоціях, тому планів щодо майбутніх робіт поки не має.

Художник із Калуша Володимир Безрукий створює свою роботу просто на передовій. А надихають його на творчість побратими. Найбільше у творчому доробку автора - портретів воїнів. Деякі свої роботи художник представив у Запоріжжі. Як на війні народжується мистецтво - дивіться далі.

Під обстрілами, в окопах чи на позиціях за кілька сотень метрів від ворога - так пише картини художник і військовий Володимир Безрукий. Свої роботи боєць представив на виставці у Запоріжжі. Тут і українські краєвиди, і портрети побратимів та цивільних, з якими звела його доля. Автор каже, для нього кожна робота - окремий живий спогад.

Володимир Безрукий, художник, військовий чеченського батальйону ім. Шейха Мансура:

В цей момент, коли я їх бачу, я якби повертаюсь в той час, повертаюсь в те місце і навіть відчуваю повітря і погоду, яка була в той момент.

Родом художник із Калуша. Як каже сам, малює з дитинства, але до 2014 року пензлі у руки брав не часто. Усе змінила Революція гідності. Володимир знову почав малювати на Майдані, а потім в окопах на Донеччині. На війну він пішов десять років тому добровольцем. З початком повномасштабного вторгнення боронив Україну на Запорізькому та Бахмутському напрямках.

Володимир Безрукий, художник, військовий чеченського батальйону ім. Шейха Мансура:

Можливо, якась віддушина на війні. Я не можу сказати, просто на війні воно мені якось більше йде. Наприклад, там, я коли приїжджаю, там бувають дні, коли ти скучаєш, буває ж, коли ти сумуєш за будинком, а коли починаю малювати, це мені приносить велику радість.

Володимир каже: найчастіше його надихають побратими. Замість полотна використовує дощечки від військових ящиків, двері від зруйнованих будинків та старі віконні рами, обтягнуті плащівкою чи брезентом. Бійці батальйону, де служить Володимир, розповідають, до захоплення свого побратима вже звикли та намагаються підтримувати його.

Муслім Чеберлоєвський, командир чеченського батальйону ім. Шейха Мансура:

Це все ж таки пам'ять, і тим паче це не намальоване на дозвіллі десь від нудьги, а дійсно в бойових умовах, на самій передовій. І тому я думаю, це буде і для поколінь, і для історії.

Саме тому роботи художника має побачити якомога більше людей, впевнені організатори виставки.

Олена Фетісова, волонтерка:

Людина може побачити фарби в цьому світі, знаходячись там на позиціях, побачити й показати світ, що він є різноколірний, розумієте, в нього таке бачення, це було для мене просто фантастично.

Владислав Мороко, директор департаменту культури та інформаційної політики Запорізької ОВА:

Далі ми зацифруємо ваші твори, картини, зробимо каталог, і ми його покажемо всій Україні, всьому світу, тому що ми зробимо його й українською, і англійською мовою.

Сам Володимир каже: завжди пише на емоціях, тому планів щодо майбутніх робіт поки не має. Єдине про що мріє, після перемоги писати свої картини у спокійному затишному місці. А ще хоче створити кілька скульптур.