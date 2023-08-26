США можуть допомогти Україні не лише зброєю. За останні десятиліття країна створила одну з найкращих у світі систему реабілітації ветеранів. Що саме придумали в Америці такого, що вже зараз варто б запозичити? Дмитро Анопченко розповість про проблеми й знахідки системи, що прийнята у Штатах.

Серед пасажирів цього човна немає туристів - жодного! Бо маршрут не для розваг - попри те, що всі тут збираються зайнятися дайвінгом. Це частина програми із реабілітації американських ветеранів. Вже 12 років поспіль ветеранські організації привозять до Флориди все нові й нові групи тих, хто пройшов крізь пекло в Іраку чи Афганістані, втратив кінцівки, і тепер намагається повернути собі нормальне життя.

Біллі Костелло, активіст американської ветеранської організації:

Подібні заходи потрібні й для відновлення тіла, і для душі, бо ти поруч із групою ветеранів, які пройшли через дуже схожі ситуації та отримали другий шанс чи взагалі одужати.

"Одужати" сказано, звісно ж, надто гучно. Протез навіть високотехнологічний ніколи не замінить власну ногу, втрачену на фронті. Але під водою миттєво стає легше, простіше. Настільки, що офіцери на час, поки вони на дні, часто забувають про травму.

Біллі Костелло, активіст американської ветеранської організації:

Ми заряджаємо один одного емоціями, і збираємося разом, щоб показати - так, може ми й поранені, але нас не перемогти.

Звичайне занурення навряд чи так об’єднало б, але для колишніх військових, які понад усе також хочуть бути корисними, придумали ще і місію. Особливе завдання, як колись, на війні. Через постійне підвищення температури води корали біля флоридського Кі Весту більше не можуть вижити - умови не підходять. Їх потрібно максимально обережно зібрати, щоб потім переселити в інше місце. І це, здавалося б, просте завдання знову змушує почуватися командою, відчувати себе потрібними кому ще, окрім своїх рідних. І ці години під водою краще будь-якого сеансу психологічної реабілітації.

Біллі Костелло, активіст американської ветеранської організації:

Це таке благословення, така чудова частина процесу реабілітації. Бо ми отримуємо шанс бути корисними й знову служити країні, коли допомагаємо відновити рифи.

Здавалося б, це така дрібниця: вивести дві десятки ветеранів до Флориди на вихідні. Але один лише факт говорить сам за себе: з тих, хто за всі ці роки пройшов підводний курс, ніхто не наклав на себе руки.

А у Штатах це проблема. Щороку понад 6 тисяч ветеранів зводять рахунки із життям, оскільки не можуть змиритися із ситуацією, коли вони прикуті до ліжка чи до інвалідного візка.

Марк Сільвестрі теж про це думав, бо не знав, навіщо жити. Він провів в Афганістані 13 місяців. Важких. Таких, що і досі не хочеться пригадувати. Це на старих фото з Афгану він посміхається.

Насправді ж спогади важкі. Каже: "Війна - це не прогулянка у пошуках пригод у стилі Індіані Джонса". Ці спогади, які рік після повернення не дали йому заснути без порції ліків.

Марк Сільвестрі, директор служби допомоги ветеранам у Массачусетсі:

Ми були в горах Афганістану, і ми дуже багато і тяжко воювали. Мою базу атакувала найбільше, ніж будь-яку іншу в Іраку чи Афганістані за всі роки війни! Це було дуже важке розгортання там, де ми були.

Це у фільмах чи на кадрах хроніки американські солдати завжди в ідеальних умовах і виглядають зразково. В реальному житті все зовсім не так - ділитися Марк.

Умови були дуже важкі. Ми були в горах, там не було електрики; спали на ліжках, заповнених клопами, скрізь щури.

Це ще можна було пережити. Набагато гірше - коли на твоїх очах гинуть ті, хто за цей рік став побратимами.

Марк Сільвестрі, директор служби допомоги ветеранам у Массачусетсі:

Я якраз додзвонився дружині, коли по рації повідомили: "Приліт". І не було багато часу, щоб відреагувати. В нашу позицію влучив мінометний снаряд. Один мій товариш відразу помер, за життя іншого потім боролись кілька годин, але все закінчилося тим, що і він втратив життя. Я знаю, що це частина війни, але ти ніколи не буваєш повністю готовим до цього.

Що врятувало Марку після повернення назад (і це досвід, який варто взяти Україну) - таких, як його відразу призначають керівниками відділів допомоги іншим ветеранам. Фінансують їх мерії американських міст - від мегаполісів до найменших населених пунктів. У таких структурах сидять не чиновники, які ніколи не були на фронті, а саме колишні бойові офіцери. Які й до проблем тих, хто повертається з фронту ставляться інакше, і свою потребу люди відчувають. Бо найгірше, каже, це порожнеча після того, як воєнне життя закінчилося, а в цивільному - знайти себе не можеш.

Марк Сільвестрі, директор служби допомоги ветеранам у Массачусетсі:

Мені пощастило, що маю честь служити ветеранам свого міста як директор служби ветеранів. Моя робота в тому, щоб допомогти їм отримати пільги, на які вони заслуговують. Житло, матеріальна допомога, медична реабілітація. Все, що можна знадобитися - і я тут, щоб це зробити.

Бюджет на допомогу ветеранам в Америці склав 272 мільярди доларів. Це майже 4 відсотки ВВП країни! З одного боку - багато. З іншого - можна уявити, який рівень бюрократизму і навіть зловживань міг би виникнути, якби ці гроші розподіляли "зверху"!

Але в Штатах ці бюджети розпорошені, коштами розпоряджаються на місцях. Такі люди, як Марк Сільвестрі, які самі пройшли війну, які знають, як складно було самому, а отже, і іншим. І людей не ганяють "по кабінетах".

І з усіх державних і муніципальних структур у Штатах менше всього скаржаться якраз на "ветеранські відділи". Бо потім повернувшись з Іраку чи Афгану, вони й досі відчувають себе побратимами, а отже і допомагають іншим як "своїм".