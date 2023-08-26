У неділю 27 серпня Україну очікують погодні гойдалки - від спеки до грозових дощів.

Прогноз погоди на завтра оприлюднила синоптик Наталка Діденко.

З її слів, грозові дощі у неділю можливі у північних та центральних областях України. В інших регіонах очікується суха та тепла погода.

У Києві, як попереджає Діденко, буде спекотна погода - до +30 градусів. В окремих районах української столиці можливі локальні дощі, а суттєві опади навряд пройдуть. Ба більше, наступного тижня прогнозується посилення спекотної погоди.

"Спека в більшості областей України посилиться! Обережно з вогнем, бо почали вже масово палити бадилля. Якісь спасенні дощі можливі 30-31 серпня", - резюмувала Діденко, оприлюднюючи прогноз погоди на неділю.