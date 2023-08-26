Опади і спека: прогноз погоди в Україні [ Редагувати ]
У неділю 27 серпня Україну очікують погодні гойдалки - від спеки до грозових дощів.
Прогноз погоди на завтра оприлюднила синоптик Наталка Діденко.
З її слів, грозові дощі у неділю можливі у північних та центральних областях України. В інших регіонах очікується суха та тепла погода.
У Києві, як попереджає Діденко, буде спекотна погода - до +30 градусів. В окремих районах української столиці можливі локальні дощі, а суттєві опади навряд пройдуть. Ба більше, наступного тижня прогнозується посилення спекотної погоди.
"Спека в більшості областей України посилиться! Обережно з вогнем, бо почали вже масово палити бадилля. Якісь спасенні дощі можливі 30-31 серпня", - резюмувала Діденко, оприлюднюючи прогноз погоди на неділю.
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