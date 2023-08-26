Командувач Повітряних сил емоційно прокоментував авіакатастрофу на Житомирщині [ Редагувати ]
У п'ятницю, 25 серпня, на Житомирщині зіштовхнулися два українських літаки L-39. У Повітряних силах відреагували на трагічний інцидент.
Свою реакцію командувач ПС Микола Олещук оприлюднив у Telegram.
"Жахлива авіакатастрофа на Житомирщині... Неможливо передати, яку біль відчуваєш у такі хвилини!.. Рідні та близькі прийміть мої щирі співчуття. Пілоти пішли у вічний політ і завжди житимуть у наших серцях! Тримаймося!" - написав Олещук.
Нагадаємо, під час виконання бойового завдання у небі поблизу Житомира зіткнулися два навчально-бойові літаки L-39. Загинули 3 пілоти Повітряних Сил Збройних Сил України.
У мережі показали фото з місця трагічного інциденту. На кадрах видно самі обгорілі уламки літаків.
по темі
За останню добу російська армія обстріляла 26 населених пунктів Запорізької області
У суботу, 26 серпня, речниця об'єднаного пресцентру Сил оборони півдня Наталія Гуменюк заявила, що російським окупантам припікає не лише на Запорізькому напрямку, але й на Херсонському
Минулої доби українські військові знищили ще 640 окупантів
У суботу зранку, 26 серпня, у районі тимчасово окупованого Токмака Запорізької області було чути кілька серій вибухів
У суботу, 26 серпня, Генеральний штаб ЗСУ публікує оперативну інформацію щодо повномасштабного російського вторгнення рф в Україну