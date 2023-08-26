Нині тут вже зо три десятки людей.

Сили оборони України продовжують наступ на Півдні. Генштаб повідомляє про закріплення наших військових на відбитих у росіян позиціях на Мелітопольському напрямку.

Противник намагається прорвати оборону поблизу Куп'янська. Застосовує для цього авіацію та артилерію. Ворожа піхота намагається наступати на Лиманському напрямку. Росіяни не полишають спроб відбити втрачені позиції неподалік Бахмута. Бої тривають і на Мар'їнському та Шахтарському напрямках.

Наш воєнкор, Ігор Левенок побував в Богородичному. Це у Святогірській громаді на Донеччині. Сили оборони звільнили населений пункт рік тому. Як виживають місцеві? Про це далі в репортажі.

Село Богородичне! Рік після звільнення!

Тоді мені здавалося, що життя сюди повернеться іще не скоро, але мушу визнати, я помилявся.

Без електрики, газу і зв'язку! Хоч на руїнах, але вдома!

Жителі Богородичного відбудовують свої оселі.

Скільки людей повернулося і яке воно життя з нуля?

Богородичне. Святогірська громада на Донеччині. Село пережило кількамісячну окупацію. До війни тут було до восьми сотень жителів. Мальовничі місця. Сюди також приїздили відпочивальники й прочани. Село знищили російські війська. Звідси виїхали майже всі.

Ігор Левенок, кореспондент:

Богородичне. Торік, одразу після звільнення ми тут були, і те, що ми побачили, справляло дуже гнітюче враження. Село знищене майже на дев'яносто відсотків. Скрізь усе заміноване. Ходити можна було тільки по асфальтованих або протоптаних стежках. І тоді мені здавалося, що життя сюди повернеться іще не скоро. Але, мушу визнати, я помилявся. Люди повертаються до Богородичного. І не тільки повертаються, вони відбудовуються і мають твердий намір залишитися тут жити.

У центрі села - людно. Волонтери привезли гуманітарку. Наразі, така допомога - це єдине, що підтримує тут життя. До найближчої продуктової лавки у Святогірську - кілометрів зо тридцять в об'їзд. Громадський транспорт тут не ходить.

Анатолій, житель Богородичного:

Тут гарна дорога до Святогірська, п'ять кілометрів. Зараз їздять в обїзд через Тетянівку, а там дуже погана дорога.

Торік улітку Богородичне стало на шляху в окупантів. Тут розгорнулися запеклі бої. Село 14 разів переходило з рук у руки. Та зрештою московити не змогли прорвати оборону українського війська.

Пан Микола покинув село одним з останніх. Виходив пішки. Пенсіонерові 78 років. Був в евакуації на Черкащині. Цьогоріч навесні повернувся до рідної хати. Її будував з батьком ще на початку шістдесятих. Тепер довелося власноруч ще й відбудовувати. Закладати пробоїни від снарядів, ладити дах. Але для пенсіонера то дрібниці.

Микола, житель Богородичного:

Я навіть не прошу і не ображаюсь, тому що це дрібниці, порівняно з тим, що Україні треба перемогти.

По сусідству біля своєї хати порається Вахтанг. Тутешній підприємець. До нашестя росіян чоловік мав невеличкий автопарк. Перевозив вантажі.

Техніка знищена. А те, що вціліло, Вахтанг віддав ЗСУ. З родиною виїжджав до Львова. І ось повернувся.

Отут ми жили. Тут жінка, тут малий, тут я. Тут запчастини від машини залишились, а там ми продукти закопали. Там ще продуктів повно...

Вахтангові - сорок. Каже, голова на місці, руки іще не підводять. Дещо з будматеріалів дала військова адміністрація. Хату збирається відбудувати й зимувати вже в ній.

Чоловік каже майном розживуться, а от людей, що загинули не повернути. Окупацію пережили не всі. Брат дружини зник безвісти.

Генератори, будівельний інструмент і матеріали нині найбільш затребувані в Богородичному речі. Хата пана Анатолія зруйнована вщент. Від добротного будинку фермера лишилися тільки стіни й то не всі. Та руки чоловік не опускає. З цегли, яку назбирав на руїнах, уже звів хатку. До зими планує туди заселитися.

Поруч із хатою Анатолія розташований жіночий православний скит, названий на честь святої Ікони Божої матері. Храми належать тому російській православній церкві, керівник якої сидить у москві. До широкомасштабного нападу росіян тут його повсякчас славили.

Та "високодуховна" армія на території монастиря облаштувала свої укріплення. В підвалі храму зробили казарму, а у вівтарі - туалет.

У церкві стійкий запах екскрементів. Цікаво, що б сказав російський патріарх, якби побачив усе це…

Такого святотатства селяни іще не бачили.

Микола, житель Богородичного:

У них бог - путін, а не Господь Бог. Що той скаже, те й роблять…

Нині територія монастиря прибрана. Селяни часто бачать там будівельників.

І хоч, до цілковитого відновлення іще далеко. До зраненого села по волі повертається цивілізація. Нині тут вже зо три десятки людей. Жителі з острахом слідкують за новинами з фронту. Чують канонаду. Вони налякані, але не зламані.