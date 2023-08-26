F-16 посилять ЗСУ: коли винищувачі прибудуть в Україну [ Редагувати ]
Посилити українські війська зможуть F-16. Але питання: "Коли?". Так звана "авіаційна коаліція" з наданням Україні винищувачів F-16 та підготовка українських пілотів стає ширшою. Літаки від Норвегії, підготовка у Сполучених Штатах, Греції та Португалії.
Тож, коли борти будуть відпрацьовувати по ворогу? Усі останні новини - у нашому наступному матеріалі.
Данія, Нідерланди, а тепер ще і Норвегія. Ця країна стала вже третьою державою, яка офіційно і публічно зголосилася передати Україні винищувачі F-16. Літаки пообіцяв особисто прем'єр у Києві після переговорів з президентом Зеленським.
Йонас Ганс Стьоре, прем'єр-міністр Норвегії:
Ми ухвалили рішення передати Києву норвезькі винищувачі F-16. І зараз ми обговорюємо, коли і як це зробити.
Більше - жодних деталей. Утім, норвезькі ЗМІ повідомляють: Осло може дати від п'яти до десяти літаків. Ще два винищувачі норвежці виділять для тренування українських пілотів.
Передавати Україні F-16 Норвегія буде разом із Данією та Нідерландами. Вони оголосили про аналогічне рішення ще минулої неділі. Теж після переговорів з українським президентом. Копенгаген дасть 19 винищувачів, Амстердам вдвічі більше - 42. Деякі з обіцяних літаків теж використовуватимуть винятково для навчань.
Коли відбудеться саме передача - поки неясно. В європейських столицях називають орієнтовні терміни - 6-8 місяців. Данія, Нідерланди та Норвегія віддадуть свої винищувачі тільки після підготовки українських екіпажів та усієї необхідної інфраструктури на землі. Конкретних дат уникають і за океаном.
Марк Міллі, генерал, голова Об'єднаного комітету начальників штабів армії США:
Щодо F-16. Справа рухається вперед. Є програма навчань, і українці, ймовірно, отримають винищувачі у недалекому майбутньому.
Підготовка екіпажів вже стартувала. На цьому тижні перша група українських льотчиків розпочала навчання у Данії. На військово-повітряну базу "Скрюдструп" прибули 8 пілотів та 65 військовослужбовців, які вивчатимуть нюанси технічного обслуговування та ремонту літаків. Організувати тренінги для українців днями зголосилися Греція та Португалія. Долучилися до цієї компанії й Сполучені Штати.
Пет Райдер, речник Пентагону:
Незабаром Сполучені Штати почнуть навчати українців літати на винищувачах F-16 та обслуговувати їх. Після курсів з англійської мови, які відбудуться у вересні, вже у жовтні ми плануємо почати підготовку українських льотчиків на авіабазі в штаті Аризона.
У липні, нагадаю, 11 країн сформували так звану авіаційну коаліцію з підготовки українських пілотів. Меморандум підписали Данія, Нідерланди, Бельгія, Канада, Люксембург, Норвегія, Польща, Португалія, Румунія, Швеція та Велика Британія.
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