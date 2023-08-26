Президент Зеленський відреагував на авіакатастрофу у Житомирській області та загибель українських пілотів.

"Вчора у небі над Житомирською областю сталася катастрофа. Троє льотчиків загинули. Серед них Андрій Пільщиков, позивний - Джус. Український офіцер, один із тих, хто дуже допомагав нашій державі. Дуже! Мої співчуття рідним та близьким, усім, хто знав хлопців", - заявив він.

Президент зазначив, що триває розслідування того, що сталося.

"Деталі говорити зарано. Звичайно, будуть зʼясовані всі обставини. Звичайно, Україна ніколи не забуде кожного, хто захищав вільне небо України", - додав він.

Нагадаємо, під час виконання бойового завдання у небі поблизу Житомира зіткнулися два навчально-бойові літаки L-39. Загинули 3 пілоти Повітряних Сил Збройних Сил України.

У мережі показали фото з місця трагічного інциденту. На кадрах видно самі обгорілі уламки літаків.