"Будуть зʼясовані всі обставини": Зеленський про авіакатастрофу у Житомирській області [ Редагувати ]
Президент Зеленський відреагував на авіакатастрофу у Житомирській області та загибель українських пілотів.
"Вчора у небі над Житомирською областю сталася катастрофа. Троє льотчиків загинули. Серед них Андрій Пільщиков, позивний - Джус. Український офіцер, один із тих, хто дуже допомагав нашій державі. Дуже! Мої співчуття рідним та близьким, усім, хто знав хлопців", - заявив він.
Президент зазначив, що триває розслідування того, що сталося.
"Деталі говорити зарано. Звичайно, будуть зʼясовані всі обставини. Звичайно, Україна ніколи не забуде кожного, хто захищав вільне небо України", - додав він.
Нагадаємо, під час виконання бойового завдання у небі поблизу Житомира зіткнулися два навчально-бойові літаки L-39. Загинули 3 пілоти Повітряних Сил Збройних Сил України.
У мережі показали фото з місця трагічного інциденту. На кадрах видно самі обгорілі уламки літаків.
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