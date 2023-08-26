Американська та британська розвідки вважають, що лідер "вагнерівців" Євгеній Пригожин таки був на борту літака і загинув в авіакатастрофі. Що тепер станеться із його підопічними та як це вплине на імідж путіна - західних аналітиків розпитала наша Світлана Чернецька.

Помста - це страва, яку потрібно подавати холодною. Саме цей вислів, який неодноразово вживав путін - згадують західні аналітики, коли говорять про смерть Пригожина. Бо очільник кремля не раз говорив, що найбільше поважає відданість, а найбільше ненавидить зрадників.

Невдалий бунт "вагнерівців" 2 місяці тому він назвав "ножем в спину" і вже тоді росієзнавці визнали - Пригожину більше не жити. Це доволі звична практика чинної влади рф - неугодні люди випадають з вікон та гинуть у загадкових обставинах.

Кір Джайлз, старший консультант з питань росії в Королівському інституті міжнародних відносин CHATHAM HOUSE:

Однією з найбільш вражаючих деталей є та, що в росії це сприймається як належне, що це нормальний і природний спосіб боротьби з ворогами держави. Ніхто і бровою не повів.

Бен Далтон, аналітик американського аналітичного центру "Нова Америка":

Це показує неймовірний рівень політичної дегенерації в росії, уявіть, приміром, у Британії, лідер країни вб'є свого політичного опонента над домашньою територією, ще й потенційно може вбити невинних людей на землі. Ця політична дегенерація показує кремль як гангстерську державу.

Отже, сама смерть Пригожина не здивувала нікого ані в самій росії, ані на заході. Більше питань викликало те, що бунтар спокійно продовжував керувати групою "Вагнер" після невдалого походу на москву. Втім, цьому теж є пояснення. Бійці Пригожина дуже потрібні путіну в Африці. Бо не лише заробляють гроші на золотих копальнях, але й поширюють російський вплив.

Бен Далтон, аналітик американського аналітичного центру "Нова Америка":

Причина, чому путін та кремль не усунули Пригожина раніше, бо вони не могли поставити під загрозу роботу вагнерівців у Африці, і вони намагалися знайти шлях, як встановити контроль над ними й не переривати їхню роботу. Прогнозувати - це невдячна справа, але якщо вже треба, то, мабуть, відбудеться якийсь повільний процес переходу від цих самостійних місій, до чогось, що буде під прямим контролем міністерства оборони.

Аналітики погоджуються: надто складно зараз щось прогнозувати щодо майбутнього групи "Вагнера". Але акцентують на тому, що в ній залишилося доволі багато командирів з великим досвідом, яких поважають бійці. Приміром той же Олександр Кузнєцов, на прізвисько "Ратибор".

Інший варіант - на чолі "вагнерівців" поставлять когось із людей путіна. Аналітики, зокрема, називають ім'я генерала ГРУ Андрія Авер'янова. А ось щодо нового бунту через смерть лідера, аналітики дуже скептичні. Навряд чи найманці зорганізуються в адекватну силу. А такий публічний метод розплати із Пригожиним називають попередженням іншим опонентам кремля.

Міша Гленні, експерт з південносхідної Європи та організованої злочинності:

Це він доносить важливе повідомлення, він каже: навіть якщо ви Пригожин, навіть якщо ви контролюєте понад 25 тисяч бійців, навіть якщо ви дуже популярні в росії серед військових блогерів, мене це не турбує, я позбудусь вас, якщо ви посмієте поставити під сумнів мою владу.

Кір Джайлз, старший консультант з питань Росії в Королівському інституті міжнародних відносин CHATHAM HOUSE:

Тепер й інші люди, які, можливо, думали відстоювати свої позиції, зараз швидко переоцінюють свої ризики, бо розуміють, що як і в минулому, російська влада вкотре наздогнала людину, яка мала необережність кинути їй виклик.

Смерть Пригожина возвеличить путіна в очах росіян, кажуть аналітики. Бо він знову показує себе сильним лідером. Але це матиме лише короткотривалий ефект для внутрішньої аудиторії. Бо насправді це радше демонстрація відчаю очільника кремля у спробі втриматися за владу.