Пошкоджено газові мережі: окупанти вдарили ракетою по Краматорську [ Редагувати ]
російські окупанти продовжують регулярні терористичні обстріли Краматорська Донецької області та у суботу, 26 серпня, внаслідок ракетного удару в населеному пункті було пошкоджено газові мережі.
Про це інформує Краматорська міськрада.
Донецькоблгаз, який розпочав аварійно-відновлювальні роботи, просить споживачів тимчасово не користуватися газовими приладами для утримання тиску в мережі.
У місцевих каналах зазначають, що приблизно о 18:44 мешканці Краматорська в районі старого аеропорту почули кілька гучних прильотів поспіль, внаслідок чого пошкодження зазнала магістральна газова труба.
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