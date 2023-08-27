Чемпіон світу з боксу в надважкій вазі за версіями WBA, WBO та IBF Олександр Усик захистив три титули чемпіона світу з боксу за престижними версіями у надважкій вазі.

У 12-раундовому поєдинку, який пройшов у польському Вроцлаві, він переміг британця Даніеля Дюбуа технічним нокаутом у дев'ятому раунді.

У п'ятому раунді британець отримав попередження за удар нижче за пояс, на кілька хвилин бій був перерваний.

36-річний Усик вдруге захистив титули чемпіона світу за версіями Всесвітньої боксерської асоціації (WBA, з приставкою супер), Всесвітньої боксерської організації (WBO) та Міжнародної боксерської федерації (IBF).

У 2021 році він відібрав пояси у британця Ентоні Джошуа, перемігши рішенням суддів. У 2022-му він вперше захистив їх, вигравши рішенням суддів у цього ж суперника у повторному бою.

Українець, як і раніше, не знає поразок на професійному рингу - 21 перемога (14 нокаутом).

Усик - олімпійський чемпіон 2012 року (до 91 кг), раніше він володів чемпіонськими поясами за версіями WBO, IBF, WBA та Всесвітньої боксерської ради (WBC) у вазі до 90,71 кг.

Він є переможцем першого сезону Всесвітньої боксерської суперсерії, у фіналі якої переміг росіянина Мурата Гасієва та об'єднав чотири чемпіонські пояси. Олександр провів п'ятий поєдинок у суперважкій категорії, у якій дебютував у жовтні 2019 року.

25-річний Дюбуа зазнав 2-ї поразки в кар'єрі за 19 перемог (18 нокаутом). 2022 року він завоював регулярний титул чемпіона світу WBA і один раз його захистив.

У 2020 році британець програв співвітчизнику Джо Джойсу нокаутом у 10-му раунді в бою за титул чемпіона Європи та срібний пояс WBC.

Завдяки цій перемозі Усик отримав можливість зустрітися у наступному бою за звання абсолютного чемпіона з британцем Тайсоном Ф'юрі - чемпіоном Всесвітньої боксерської ради (WBC).