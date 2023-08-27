Усик нокаутував Дюбуа і захистив чемпіонські пояси (відео) [ Редагувати ]
Чемпіон світу з боксу в надважкій вазі за версіями WBA, WBO та IBF Олександр Усик захистив три титули чемпіона світу з боксу за престижними версіями у надважкій вазі.
У 12-раундовому поєдинку, який пройшов у польському Вроцлаві, він переміг британця Даніеля Дюбуа технічним нокаутом у дев'ятому раунді.
У п'ятому раунді британець отримав попередження за удар нижче за пояс, на кілька хвилин бій був перерваний.
36-річний Усик вдруге захистив титули чемпіона світу за версіями Всесвітньої боксерської асоціації (WBA, з приставкою супер), Всесвітньої боксерської організації (WBO) та Міжнародної боксерської федерації (IBF).
У 2021 році він відібрав пояси у британця Ентоні Джошуа, перемігши рішенням суддів. У 2022-му він вперше захистив їх, вигравши рішенням суддів у цього ж суперника у повторному бою.
Українець, як і раніше, не знає поразок на професійному рингу - 21 перемога (14 нокаутом).
Усик - олімпійський чемпіон 2012 року (до 91 кг), раніше він володів чемпіонськими поясами за версіями WBO, IBF, WBA та Всесвітньої боксерської ради (WBC) у вазі до 90,71 кг.
Він є переможцем першого сезону Всесвітньої боксерської суперсерії, у фіналі якої переміг росіянина Мурата Гасієва та об'єднав чотири чемпіонські пояси. Олександр провів п'ятий поєдинок у суперважкій категорії, у якій дебютував у жовтні 2019 року.
25-річний Дюбуа зазнав 2-ї поразки в кар'єрі за 19 перемог (18 нокаутом). 2022 року він завоював регулярний титул чемпіона світу WBA і один раз його захистив.
У 2020 році британець програв співвітчизнику Джо Джойсу нокаутом у 10-му раунді в бою за титул чемпіона Європи та срібний пояс WBC.
Завдяки цій перемозі Усик отримав можливість зустрітися у наступному бою за звання абсолютного чемпіона з британцем Тайсоном Ф'юрі - чемпіоном Всесвітньої боксерської ради (WBC).
по темі
Трансляція поєдинку між українцем Олександром Усиком і британським боксером Даніелем Дюбуа на території України буде платною
Зараз спецслужби розслідують, чи може розповсюдження цієї інфекції мати який-небудь дестабілізуючий ефект
Україна та Польща розпочали реалізацію ініціативи, згідно з якою на кордоні між країнами запустять єдині пункти пропуску
З наявною номенклатурою та запасами зброї Україна наразі нездатна змінити баланс у війні на свою користь і добитися переваги на полі бою над російськими окупантами. Про це заявив президент Польщі Анджей Дуд
До суперечок необхідно підходити спокійно, а також працювати в напрямку їх розв'язання для покращення відносин між країнами