Ракетна атака на Київ: ППО знищила ворожі цілі [ Редагувати ]
У Київській області на підступах до столиці під час нічної ракетної атаки 27 серпня силами та засобами протиповітряної оборони ворожі цілі було знищено. У відбиття атаки противника у Києві немає руйнувань та жертв.
Про це повідомляє начальник Київської міської військової адміністрації (КМВА) Сергій Попко.
Чиновник зазначив, що за попередньою інформацією цієї ночі з району Каспійського моря війська РФ випустили по території України з літаків стратегічної авіації Ту-95МС крилаті ракети типу Х-101/555/55.
"Ворожі цілі, які рухалися в напрямку Києва були знищені силами і засобами ППО. За даними на цю хвилину, у Києві без жертв та руйнувань", - розповів він.
Також керівник КМВА додав, що офіційну інформацію про кількість та типи збитих повітряних цілей буде повідомлено Повітряними Силами після узагальнення даних.
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