З 1 вересня в Україні припинять виплату грошової допомоги деяким категоріям переселенців. Що будет с тарифами та пенсіями, читайте в матеріалі.

Скасування виплат ВПО

На українських переселенців чекає черговий етап нововведень. Окремим категоріям ВПО скасують щомісячні виплати, якщо вони здійснили великі витрати з 1 серпня 2023 (дата набрання чинності відповідної постанови Кабміну).

Підставою для припинення допомоги є:

купівля нового автомобіля (з року випуску якого минуло менше 5 років);

купівля на суму понад 100 тисяч гривень земельної ділянки, квартири, будинкуи (крім житла, одержаного коштом державного або місцевого бюджету);

наявність депозиту у банку на суму від 100 тисяч гривень;

купівля іноземної валюти, а також банківських металів на загальну суму понад 100 тисяч гривень;

наявність у власності житла, розташованого поза окупацією/зоною (можливих) бойових дій, якщо таке житло має площу понад 13,65 квадратних метрів на одного члена сім'ї.

Про припинення виплат органи соцзахисту повинні повідомити додатково, проте ВПО може оскаржити це рішення.

ЖКГ тарифи у вересні

Підвищення вартості комунальних послуг у вересні не очікується. В Кабміні наголошують, що бюджети регіонів мають достатньо коштів, щоб підтримувати власні комунальні підприємства і не підвищувати тарифи.

Крім того, до 15 квітня 2024 уряд продовжив дію спеціальних умов для постачальників тепла на ринку природного газу, щоб тарифи для населення в новому опалювальному сезоні залишалися незмінними.

Які тарифи на воду, газ та світло в Україні у вересні 2023

вартість послуг гарячого водопостачання, опалення, розподілу природного газу – зафіксована мораторієм на час війни та ще 6 місяців після скасування воєнного стану;

– зафіксована мораторієм на час війни та ще 6 місяців після скасування воєнного стану; тарифи на холодну воду – без змін (НКРЕКП скасувала своє рішення про підвищення цін на 30%);

– без змін (НКРЕКП скасувала своє рішення про підвищення цін на 30%); тариф на світло – 2,64 грн/кВт-год (власники двозонних лічильників можуть заощадити);

– 2,64 грн/кВт-год (власники двозонних лічильників можуть заощадити); газопостачання – 7,96 грн/куб.м газу за тарифом "Фіксований" від "Нафтогазу" до 30 квітня 2024.

Підвищення пенсій

В 2023 році в Україні завершилася планова індексація пенсій для всіх категорій пенсіонерів. Наступний етап підвищення в рамках індексації планується навесні 2024.

На підвищення пенсій у вересні 2023 українці можуть розраховувати лише в індивідуальному порядку. Це може бути перерахунок за наднормовий стаж, отриманий за роки роботи після виходу на пенсію. Якщо пенсіонер нещодавно звільнився, то за перерахунком слід звернутись до органів Пенсійного фонду.

Також може бути нарахована надбавка за віком – при досягненні з вересня 70, 75 або 80 років. Щомісячна доплата складає: 300 грн (вік 70-75 років), 456 грн (75-80 років), 570 грн (від 80 років).