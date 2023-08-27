У Чорному морі російські окупанти тримають понад десять кораблів, серед яких є ракетоносій. Так, ракетна загроза для України вранці 27 квітня зберігається.

Про це заявила речник Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк, передає телеканал "Ми - Україна".

Так, війська рф відправили з Азовського моря до Чорного ракетоносій. Таким чином, загальна кількість корабельного угруповання противника склала 12 суден.

Гуменюк зазначила, що, відповідно, загроза чергових ракетних ударів по території України зберігається.

"Ракетоносій продовжує бойове чергування, причому він здійснив маневр, перейшовши з Азовського моря у Чорне... Корабельне угруповання ворога складається з 12 одиниць", - сказала представниця Сил оборони півдня.

Вона додала, що у цей час у Чорному морі - штормова погода.