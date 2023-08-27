Чемпіон світу в надважкій вазі за версіями WBO, WBA, IBO та IBF Олександр Усик прокоментував перемогу над британцем Даніелем Дюбуа.

Під час інтерв'ю у ринзі Усик заявив, що присвячує свій тріумф батьківщині та Збройним Силам України.

"Я дуже дякую всім за підтримку. Я присвячую цей поєдинок моїй Україні та ЗСУ", – сказав Усик.

Наприкінці своєї короткої промови Олександр голосно прокричав "ЗСУ", на що публіка "Тарчинські Арені" у польському Вроцлаві відреагувала гучними оплесками.

Дюбуа оскаржуватиме результат бою проти Усика

У п'ятому раунді британець потужним ударом влучив українцю нижче пояса. Через це рефері дав Усику кілька хвилин на відновлення, після чого Олександр піднявся на ноги і поєдинок поновився.

"Я не вважаю, що це був удар нижче пояса. Мене обдурили, позбавивши перемоги", – сказав Даніель.

Дюбуа настільки засмутився через поразку, що не прийшов на пресконференцію після поєдинку.

Промоутер британця Френк Воррен заявив про наміри оскаржити результат бою.

"Керівні органи повинні розглянути це та призначити реванш. Ми оскаржуватимемо те, що тут сталося", – наводить слова Воррена Daily Mail.

Після бою Усика запитали, чи відчув він потужність ударів Дюбуа.

На що Олександр заявив, що цю міць відчули лише його "шари".

Усик нокаутував Дюбуа у 9-му раунді. Рефері зупинив поєдинок після того, як британець вдруге побував у нокдауні.

Тепер в активі 36-річного Усика 21 перемога (14 – нокаутом) у 21 поєдинку. П'ять із них він провів у надважкій вазі. Перед цим Олександр став абсолютним чемпіоном світу в крузервейті (вагова категорія до 90,7 кг), завоювавши там усі чотири найпрестижніші пояси.

Для 25-річного Дюбуа поразка від Усика стала другою в кар'єрі. Також на його рахунку 19 перемог (18 – нокаутом).