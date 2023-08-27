ЗСУ ліквідували ще 550 окупантів: Генштаб оновив втрати рф [ Редагувати ]
Джерело: GettyImages/Global Images Ukraine
Минулої доби, 26 серпня, українські воїни знищили ще 550 окупантів. З початку повномасштабного вторгнення на територію України Росія втратила близько 260 820 одиниць особового складу.
Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 27.08.23 орієнтовно склали:
- особового складу - близько 260820 (+550) осіб ліквідовано;
- танків - 4396 (+6) од.;
- бойових броньованих машин - 8554 (+15) од.;
- артилерійських систем - 5403 (+24) од.;
- РСЗВ - 728 (+2) од.;
- засоби ППО - 498 (+1) од.;
- літаків - 315 (+0) од.;
- гелікоптерів - 316 (+0) од.;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 4378 (+11) од.;
- крилаті ракети - 1411 (+0) од.;
- кораблі/катери - 18 (+0) од.;
- автомобільної техніки та автоцистерн - 7854 (+31) од.;
- спеціальна техніка - 808 (+4) од.
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