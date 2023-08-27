У Київській області через нічну атаку пошкоджені будинки: є постраждалі [ Редагувати ]
У Київській області через російську ракетну атаку 27 серпня пошкоджені будинки. Двоє людей отримали поранення.
Про це повідомляє Київська ОВА.
Цієї ночі повітряна тривога у Київській області тривала майже три години. Сили протиповітряної оборони збили всі ворожі ракети, влучань не було.
Проте через падіння уламків збитих крилатих ракет в одному з районів Київської області пошкоджено 10 приватних будинків. Один має значні пошкодження, в інших - вибиті вікна, двері, дахи, посічені фасади.
Крім того, внаслідок атаки пошкоджено два автомобілі та ангар для зберігання сільгосптехніки.
"Дві особи були травмовані. Люди отримали допомогу на місці", - йдеться у повідомленні.
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