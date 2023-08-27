Терміни розслідування авіакатастрофи у Житомирській області поки невідомі. Воно може тривати до півроку.

Про це повідомляє речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнатав ефірі телемарафону "Єдині новини".

Ігнат зазначив, що внаслідок авіакатастрофи у Житомирській області загинули троє пілотів. Один з них відомий в Україні та за кордоном льотчик Андрій Пільщиков з позивним "Джус". Імена двох інших пілотів поки не розкривають з етичних причин. 40-а бригада тактичної авіації скоро опублікує дані про загиблих.

За його словами, два навчально-бойові літаки L-39, які зіткнулися під Житомиром, виконували бойове завдання, визначене керівництвом бригади. На жаль, завершити завдання не вдалося.

Ігнат наголосив, що фахівці проведуть розслідування авіакатастрофи.

"Повітряні сили надали всі матеріали, щоб з'ясувати, що сталося, і щоб у подальшому уникнути таких жахливих подій", - сказав речник.

Ігнат додав, що терміни проведення розслідування поки невідомі. Як пояснив речник, Повітряні сили мають лабораторії, де фахівці встановлюють причини та обставини аварій.

"По-різному працюють державні комісії. Зазвичай у нас є спеціальна лабораторія, де є вузьконаправлені фахівці, які по ланцюжку розкладають кожну деталь літака, щоб з'ясувати, що сталося. Більше інформації, звичайно, є у бортових самописцях, які мають записи радіообміну. Різні терміни бувають, навіть до півроку затягується розслідування", - пояснив Ігнат.

Нагадаємо, 25 серпня у Житомирській області зіткнулися два навчально-бойові літаки L-39. Внаслідок аварії загинули троє українських пілотів.

ДБР вже розпочало розслідування авіакатастрофи. Профільні фахівці проведуть діагностику "чорних ящиків".