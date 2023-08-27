Внаслідок авіакатастрофи 25 серпня у небі над Житомирщиною загинуло троє пілотів: Андрій Пільщиков (Джус), В’ячеслав Мінка та Сергій Проказін. Про це повідомила Бригада тактичної авіації міста Васильків.

"25 серпня 2023 року в небі Житомирщини сталася авіакатастрофа. Під час виконання бойового завдання у небі зіткнулись екіпажі двох навчально-бойових літаків L-39.

Загинуло троє бойових пілотів 40-ї бригади тактичної авіації повітряного командування "Центр" Повітряних Сил ЗСУ. Під час повномасштабної агресії рф кожен з них був задіяний до виконання повітряних операцій із захисту України, в тому числі тактичних завдань на Східному та Запорізькому напрямках". - повідомляє Бригада.

Майор В’ячеслав МІНКА. Мешкав на Київщині. Повернувся в авіацію у 2015 році, коли російський агресор напав на Україну. З початком повномасштабного вторгнення мав понад 200 годин нальоту. Був досвідченим пілотом бригади, технічно підготовленим. Знався на різних типах літаків, значну частину служби присвятив інструкторській справі.

Майор В’ячеслав МІНКА

Майор Сергій ПРОКАЗІН. Проживав на Полтавщині. 24 роки життя присвятив авіації: від льотчика - до заступника командира бригади. З 2022 року мав понад 100 годин бойових польотів. Побратими згадують його непересічну посмішу, щирість, вміння прийти на допомогу у непростих ситуаціях.

Майор Сергій ПРОКАЗІН

Капітан Андрій ПІЛЬЩИКОВ. Родом з Харкова. Позивний "JUICE". 8 років життя присвятив авіації. З початком великої війни мав понад 500 годин нальоту. Зокрема, під час виконання бойових завдань в складних умовах обстановки. Здобув низку державних та відомчих нагород. Був мужнім, принциповим, безкомпромісним, завжди до кінця відстоював власну думку, активно виступав у західних медіа, зокрема в питанні надання Україні сучасних літаків F-16.

Капітан Андрій ПІЛЬЩИКОВ "JUICE"