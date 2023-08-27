Румунія збільшить транзит українського зерна [ Редагувати ]
Румунія планує подвоїти транзит зерна з України. Про це заявив прем'єр-міністр Румунії Марчел Чолаку в інтерв'ю Financial Times.
За його словами, Україна матиме майже 40 млн тонн зерна для експорту цього року.
Ми збільшили пропускну спроможність як у гавані Констанци, так і на шляхах, що ведуть до цього порту.
За словами Чолаку, уряд Румунії збирається збільшити вдвічі кількість вантажних барж, а також дозволити нічні рейси для суден із зерном. Також уряд має намір відкрити більше автомобільних пунктів перетину кордону з Україною.
Зернова угода - угода між Україною, росією, Туреччиною та ООН про вивезення зерна з чорноморських портів України (Чорноморськ, Південний та Одеський порт), підписана 22 липня 2022 року. Вона неодноразово продовжувалась.
17 липня кремль не продовжив угоду щодо безпечного вивезення українського зерна через гуманітарні коридори у Чорному морі.
19 липня росія пригрозила, що з 20 липня всі судна, які прямують до чорноморських портів України, будуть розглядатися як потенційні перевізники військових вантажів. 20 липня Міноборони України дзеркально пригрозило рф через погрози суднам у Чорному морі.
16 серпня з порту Одеси оголошеним Україною тимчасовим коридором вийшов контейнеровоз Joseph Schulte. Він прямує під прапором Гонконгу, на його борту було понад 30 тис. тонн вантажу.
26 серпня з портів Великої Одеси вийшло друге судно - балкер Primus, який знаходився в порту Одеси з 20 лютого 2022 року.
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