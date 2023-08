Глава європейської дипломатії Жозеп Боррель написав статтю у своєму блозі, присвячену впливу санкцій проти рф. За словами Борреля, результатом санкцій стало "безпрецедентне" скорочення товарообігу між ЄС та рф.

У 2022 році імпорт ЄС з рф скоротився більш ніж на 58%, експорт - на 54%.

У порівнянні з 2021 роком, імпорт ЄС з росії у 2022 році скоротився на 58%, що є безпрецедентним.

Глава дипломатії ЄС зазначив, що неенергетичний імпорт упав майже на 60%, найбільше скорочення зачепило залізо та сталі, дорогоцінні метали та дерево. У першому кварталі 2023 року скорочення неенергетичного імпорту перевищило 75%, в енергетиці показник упав на 80%.

Глава європейської дипломатії вважає сумнівним, що інші країни можуть компенсувати росії продукцію Євросоюзу. Однак Брюсселю, на його думку, варто "рішуче діяти проти обходу європейських санкцій". Дипломат пообіцяв працювати з третіми країнами з цього питання.

Стаття Борреля називається: "Так, санкції проти Росії працюють" (Yes, the sanctions against Russia are working). Скорочення товарообігу дипломат використовує як один із доказів.