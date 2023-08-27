Боррель заявив про "безпрецедентне" скорочення товарообігу між ЄС та рф [ Редагувати ]
Глава європейської дипломатії Жозеп Боррель написав статтю у своєму блозі, присвячену впливу санкцій проти рф. За словами Борреля, результатом санкцій стало "безпрецедентне" скорочення товарообігу між ЄС та рф.
У 2022 році імпорт ЄС з рф скоротився більш ніж на 58%, експорт - на 54%.
У порівнянні з 2021 роком, імпорт ЄС з росії у 2022 році скоротився на 58%, що є безпрецедентним.
Глава дипломатії ЄС зазначив, що неенергетичний імпорт упав майже на 60%, найбільше скорочення зачепило залізо та сталі, дорогоцінні метали та дерево. У першому кварталі 2023 року скорочення неенергетичного імпорту перевищило 75%, в енергетиці показник упав на 80%.
Глава європейської дипломатії вважає сумнівним, що інші країни можуть компенсувати росії продукцію Євросоюзу. Однак Брюсселю, на його думку, варто "рішуче діяти проти обходу європейських санкцій". Дипломат пообіцяв працювати з третіми країнами з цього питання.
Стаття Борреля називається: "Так, санкції проти Росії працюють" (Yes, the sanctions against Russia are working). Скорочення товарообігу дипломат використовує як один із доказів.
Деякі люди стверджують, що ці санкції не працюють. Це просто неправда.
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