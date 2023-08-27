На Закарпатті за загадкових обставин вбили співробітника військкомату [ Редагувати ]
На Закарпатті поліція розслідує смерть військового, його знайшли біля полігону під Ужгородом з проломленою головою. Його доставили до лікарні, однак травма виявилась несумісною з життям і чоловік помер. Про це повідомила "Укрінформу" речниця ГУНП у Закарпатській області Ганна Дан.
Відомо, що чоловік помер учора в лікарні. За фактом смерті військовослужбовця відкрито кримінальне провадження за статтею 115 ККУ (умисне вбивство). Наразі чекаємо висновки судмедекспертів, які повинні визначити причину смерті.
Йдеться про Василя Стецо, до війни - футбольного тренера з Перечина, гравця ФК "Закарпаття", вчителя фізкультури Перечинського ліцею. Після повномасштабного вторгнення чоловік служив в Ужгородському районному Центрі комплектування та соціальної підтримки.
Родичі військовослужбовця у соцмережах говорять про те, що його знайшли з травмою голови. До лікарні чоловік потрапив уже непритомний, а згодом помер.
На сторінці Закарпатського військкомату вже опублікували співчуття сім'ї та близьким свого колеги.
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