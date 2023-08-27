У Парижі заборонили електросамокати [ Редагувати ]
Париж заборонить електросамокати першим у Європі. Про це повідомляє телеканал RTBF.
З 1 вересня у Парижі неможливо буде орендувати електричні самокати. Це рішення ухвалено за підсумками міського референдуму.
У голосуванні взяли участь понад 100 тисяч парижан. За заборону висловилися 89% учасників референдуму 2 квітня. Причиною проведення голосування стали проблеми, які створюють розкидані по всьому місту самокати, а також небезпека, яку вони становлять для пішоходів та автомобілістів.
Як зазначає газета Le Figaro, у 2022 році в столиці в інцидентах за участю електросамокатів постраждали 456 людей, 3 загинули. Це значно більше, ніж у 2020 та 2021 роках. Однією із головних причин травм фахівці називають відсутність касок у любителів швидкої їзди.
Зараз у Парижі налічується 15 тис. електросамокатів. Майбутня заборона не стосуватиметься придбання самокатів у приватному порядку.
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