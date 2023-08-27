Автомобіль американського гонщика Райана Пріса перекинувся близько десяти разів і вилетів з траси під час заїзду в фіналі регулярного сезону NASCAR Cup Series на гоночній трасі Daytona International Speedway.

Згідно з повідомленням на офіційному сайті змагань, на 156-му колі кільцевих перегонів Райан Пріс втратив керування своїм автомобілем Ford Mustang №41.

Це сталося на швидкості 200 км/год, тож як наслідок півторатонна машина перекинулася близько десяти разів і вилетіла з траси. За допомогою рятувальників гонщик вибрався з машини. На ношах його доставили до медичного центру.

A look at what happened to the No. 41 car on the backstretch.@RyanPreece_ has exited the vehicle. pic.twitter.com/NkmPJEtOKm — NASCAR (@NASCAR) August 27, 2023

У медичному центрі Halifax уточнили, що Райан Пріс залишиться під наглядом щонайменше на один день. Він перебуває у свідомості і почувається добре.

Машину гонщика відправлять для перевірки до науково-дослідного центру в Конкорді.

Райану Прісу 32 роки. Він є постійним учасником серії кубків NASCAR та керує автомобілем Ford Mustang під номером 41. Виступає за команду Stewart-Haas Racing. У 2013 році Райан Пріс став переможцем чемпіонату серії NASCAR. За підсумками сезонів у 2009-му та 2012 роках посідав 2-е місце.