Автомобіль американського гонщика NASCAR перекинувся десять разів під час заїзду (відео) [ Редагувати ]
Автомобіль американського гонщика Райана Пріса перекинувся близько десяти разів і вилетів з траси під час заїзду в фіналі регулярного сезону NASCAR Cup Series на гоночній трасі Daytona International Speedway.
Згідно з повідомленням на офіційному сайті змагань, на 156-му колі кільцевих перегонів Райан Пріс втратив керування своїм автомобілем Ford Mustang №41.
Це сталося на швидкості 200 км/год, тож як наслідок півторатонна машина перекинулася близько десяти разів і вилетіла з траси. За допомогою рятувальників гонщик вибрався з машини. На ношах його доставили до медичного центру.
A look at what happened to the No. 41 car on the backstretch.@RyanPreece_ has exited the vehicle. pic.twitter.com/NkmPJEtOKm— NASCAR (@NASCAR) August 27, 2023
У медичному центрі Halifax уточнили, що Райан Пріс залишиться під наглядом щонайменше на один день. Він перебуває у свідомості і почувається добре.
Машину гонщика відправлять для перевірки до науково-дослідного центру в Конкорді.
Райану Прісу 32 роки. Він є постійним учасником серії кубків NASCAR та керує автомобілем Ford Mustang під номером 41. Виступає за команду Stewart-Haas Racing. У 2013 році Райан Пріс став переможцем чемпіонату серії NASCAR. За підсумками сезонів у 2009-му та 2012 роках посідав 2-е місце.
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