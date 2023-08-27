Троє американських морських піхотинців, які разом із іншими 20-ма були на борту військового вертольота Boeing V-22 Osprey, що розбився на півночі Австралії, загинули. Про це повідомив представник Корпусу морської піхоти США. Рятувальникам вдалося знайти всіх членів екіпажу.

"Загалом на борту було 23 особи. Смерть трьох підтверджена, ще п'ятеро доставлені до Королівського шпиталю Дарвін у важкому стані", - наводить ABC заяву представника морської піхоти США.

Гелікоптер Boeing V-22 Osprey брав участь у міжнародних військових навчаннях Predator's Run на островах Тіві біля берегів Північної території Австралії.

Загалом у навчаннях задіяно майже 2,5 тис. військовослужбовців зі США, Австралії, Філіппін, Східного Тимору та Індонезії.

Про аварію гвинтокрила стало відомо о 9:43 за місцевим часом (02:43 за Києвом). Він упав поблизу острова Мелвілл, розташованого на півночі Австралії за 60 км від узбережжя Дарвіна.

Перші повідомлення про катастрофу військового вертольота, на борту якого перебували 20 морських піхотинців збройних сил США, надійшли до екстрених служб о 9:43 за місцевим часом (02:43 за київським часом). Вертоліт зазнав аварії біля острова Мелвілл, розташованого на півночі Австралії за 60 км від узбережжя Дарвіна.

Гелікоптер Boeing V-22 Osprey