У Бердянську палають цехи, куди окупанти звозили техніку (фото, відео) [ Редагувати ]
В окупованому Бердянську виникла велика пожежа на території заводу "Дормаш". Палають цехи, куди росіяни звозили свою техніку, повідомив мер Мелітополя Іван Федоров.
"Народна прикмета: якщо на окупованій землі валить чорний дим - ймовірно палає щось вороже.
Цього разу рясно горить у поки що окупованому Бердянську. За попередньою інформацією - на території одного з підприємств.
Звуків вибухів місцеві не чули, проте напередодні дещо бачили: як рашисти завозять у захоплені цехи свою військову техніку", - написав мер у вигнанні.
Телеграм-канали повідомляють, що по Бердянську ЗСУ завдали удару ракетами Storm Shadow.
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