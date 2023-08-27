В окупованому Бердянську виникла велика пожежа на території заводу "Дормаш". Палають цехи, куди росіяни звозили свою техніку, повідомив мер Мелітополя Іван Федоров.

"Народна прикмета: якщо на окупованій землі валить чорний дим - ймовірно палає щось вороже.

Цього разу рясно горить у поки що окупованому Бердянську. За попередньою інформацією - на території одного з підприємств.

Звуків вибухів місцеві не чули, проте напередодні дещо бачили: як рашисти завозять у захоплені цехи свою військову техніку", - написав мер у вигнанні.

Телеграм-канали повідомляють, що по Бердянську ЗСУ завдали удару ракетами Storm Shadow.