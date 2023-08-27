У Чорному морі загострилася війна за газові "вишки Бойка" - Міноборони Британії [ Редагувати ]
У Чорному морі загострилася війна між Україною та рф за газові вежі на захід від окупованого Криму - так звані "вишки Бойка". Про це пише у своєму щоденному огляді Міноборони Великої Британії.
Ці платформи не лише "контролюють цінні вуглеводневі ресурси" але, як і острів Зміїний на заході, також "можуть використовуватися як бази передового розгортання, вертолітні майданчики і для розміщення ракетних систем дальнього радіуса дії".
Платформи експлуатуються компанією "Чорноморнафтогаз", яку захопили окупаційна влада в Криму після окупації 2014 року.
"Після повномасштабного вторгнення рф у 2022 році Україна завдала ударів по кількох платформах, контрольованих росією. І рф, і Україна також періодично захоплювали їх своїми військами", - йдеться у зведенні.
Нагадаємо, минулого тижня російський бойовий літак обстріляв українські військові катери, який працювали біля платформи.
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