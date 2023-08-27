Японка виграла всесвітній конкурс з гри на уявній гітарі (відео) [ Редагувати ]
Всесвітній конкурс з гри на уявній гітарі (Air Guitar World Championships) пройшов у фінському місті Оулу. Переможницею незвичайного, але вже традиційного турніру втретє стала японка Нанамі Нагура (Seven Seas).
Загалом у фіналі брали участь кілька десятків людей зі всієї планети. Чемпіонка, окрім почесного звання, отримала справжню гітару ручної роботи.
Друге місце посів Аапо Раутіо із Фінляндії. Третім виявився росіянин Кирило Блюменкрат, який виступав під прапором Франції.
お待たせしました。— Ken 𝕏 unofficial (@Koma_Honkanen) August 26, 2023
これが審査員得点フルマークを獲得した世界チャンピオンのプレイだ！音量を上げ良いスピーカーで聞くとエアネス感じられます。会場声援も凄かったです。
撮影: @SolailoOulu@__SevenSeaspic.twitter.com/jED0Fl3IBk
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