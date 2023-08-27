Дрони-камікадзе атакували аеродром у Курській області: пошкоджені чотири Су-30 та один МІГ-29 (відео) [ Редагувати ]
У ніч на 27 серпня українські дрони-камікадзе атакували бойові літаки на Курському аеродромі. Про це повідомила LIGA.net з посиланням на джерела в СБУ.
Як повідомляють джерела, дрони-камікадзе військової контррозвідки СБУ відпрацювали по чотирьох літаках Су-30 та одному МІГ-29.
Серед уражених цілей - радари комплексу С-300 та два "Панцирі".
За попередньою інформацією, російська ППО збила лише три українські дрони з 16-ти.
Точні наслідки поразок та кількість загиблих та поранених будуть відомі найближчим часом, повідомили джерела.
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