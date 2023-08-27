Російські військові в черговий раз обстріляли Харківську область. Внаслідок атаки є жертва.

Про це заявив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

За його словами, окупанти завдали ударів по Богодухівському району. Попередньо - із РСЗВ. Інцидент стався близько 13 години у селі Одноробівка Золочівської громади.

В результаті обстрілу загинула жінка 1984 року народження, яка перебувала на території домоволодіння.

Також виникла пожежа кіоску. До місця спрямовані підрозділи ДСНС та медики екстреної допомоги.