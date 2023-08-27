Війська рф обстріляли Харківську область, є жертви [ Редагувати ]
Російські військові в черговий раз обстріляли Харківську область. Внаслідок атаки є жертва.
Про це заявив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.
За його словами, окупанти завдали ударів по Богодухівському району. Попередньо - із РСЗВ. Інцидент стався близько 13 години у селі Одноробівка Золочівської громади.
В результаті обстрілу загинула жінка 1984 року народження, яка перебувала на території домоволодіння.
Також виникла пожежа кіоску. До місця спрямовані підрозділи ДСНС та медики екстреної допомоги.
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