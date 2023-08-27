Путін обрав стратегію виснажливої війни проти України - прем'єр Литви [ Редагувати ]
Російський диктатор володимир путін обрав стратегію виснажливої війни проти України з метою вплинути на позицію Заходу.
Про це заявила прем'єр-міністр Литви Інгріда Шимоніте, повідомляє Delfi.
"Поки що здається, що стратегія Путіна - виснажлива війна, тривале виснаження", - заявила вона.
За словами Шимоніте, за допомогою такої стратегії РФ намагатиметься негативно вплинути на темпи та масштаби надання Україні допомоги у відсічі російській агресії.
"Потім (до влади на Заході, за планами Кремля - ред.) прийдуть політичні партії, які взагалі перестануть підтримувати Україну. Я бачу таку реальну можливість", - заявила премʼєр.
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