Що станеться з "вагнерівцями" та як це вплине на імідж путіна: думка західних аналітиків

Американська та британська розвідки вважають, що лідер "вагнерівців" Євгеній Пригожин таки був на борту літака і загинув в авіакатастрофі. Що тепер станеться із його підопічними та як це вплине на імідж путіна?