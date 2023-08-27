Росія на чергування в Чорне море вивела ракетоносій: скільки "Калібрів" [ Редагувати ]
Росіяни поновили чергування ракетоносіїв в Чорному морі. Через це є висока загроза ракетних обстрілів України.
Про це повідомляють Сили оборони півдня України в Telegram.
З Новоросійська вийшов фрегат "Адмірал Ессен". Спорядження такого ракетоносія - 8 "Калібрів".
"Рівень ракетної загрози залишається високим. Дослухайтесь до сигналів повітряних тривог. Дійте оперативно і зібрано", - закликали військові.
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